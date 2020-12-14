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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 бер, 2024 23:55
flyman написав: vitaliiangel написав: Faceless написав:
Найбільш критичною є таки питна вода. 20л це одна велика баклажка, легко разом з портативною плиткою і газовим балончиком/кількома вилазить в багажник і особливої проблеми транспортування немає. Вода завжди згодиться.
Питьевая маст хэв само собой. Но в случае чего она продаётся в 20-150 м от дома. А где вы купите 15-30л воды помыться и для туалета? Как будут подвозить воду цистернами к киевским многоэтажкам, если даже из пятиэтажек выстаивались километровые очереди.
Faceless написав:
А технічну воду запасти можна хіба на пару днів
у меня запас 300 л. это 5-6 дней если экономить каждую каплю.
В мене розхід 1 м3 в місяць. Так що 300 л це майже на 10 днів. Не дякуй.
1 м3 для Флаймена - щось забагато.
При такому марнотратстві ти не зможеш купити ще один неліквід в Єпенях.
Безплатної води - повно навколо.
В колодязях, бюветах, колонках.
Подумай над цим)))
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Додано: Вів 26 бер, 2024 10:21
Frant написав: flyman написав: vitaliiangel написав:
у меня запас 300 л. это 5-6 дней если экономить каждую каплю.
В мене розхід 1 м3 в місяць. Так що 300 л це майже на 10 днів. Не дякуй.
1 м3 для Флаймена - щось забагато.
При такому марнотратстві ти не зможеш купити ще один неліквід в Єпенях.
Безплатної води - повно навколо.
В колодязях, бюветах, колонках.
Подумай над цим)))
Як каже аірмакс, "база":
"Дисциплина и постоянство усилий на длительном промежутке времени создают результат."
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Додано: Вів 26 бер, 2024 11:20
kingkongovets написав:
Олежан написав:кстати, в Изумрудном паркинг подорожал с 15к до 24к за 1 год (((
погуглі скікі оренда паркінга в ФК2
І скіко?
На олх 0 предлржений
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Додано: Вів 26 бер, 2024 15:15
Sculpcher, Stephania clinic, Seizo, Алиса в країні мрій с ремонтами за 100 куе, итальянская мебель, оборудование и опять открывается на фасаде что-то. Куда вкладывают бабки? Война ж идёт
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Додано: Вів 26 бер, 2024 15:30
Бетон написав:
Sculpcher, Stephania clinic, Seizo, Алиса в країні мрій с ремонтами за 100 куе, итальянская мебель, оборудование и опять открывается на фасаде что-то. Куда вкладывают бабки? Война ж идёт
Це все на першому поверсі вздовж алеї в ЯГ?
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Додано: Вів 26 бер, 2024 15:34
Олежан написав: Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/parkomstse-v-zhk-yaroslavv-grad-IDNEGOG.html
налетай
паркинг 57 куе всего-то
дешево
в тетрисе 75к
Аномальні ціні. Ноу гоу.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 15:56
airmax78 написав: Бетон написав:
Sculpcher, Stephania clinic, Seizo, Алиса в країні мрій с ремонтами за 100 куе, итальянская мебель, оборудование и опять открывается на фасаде что-то. Куда вкладывают бабки? Война ж идёт
Це все на першому поверсі вздовж алеї в ЯГ?
Так.
А скільки ще ремонти луплять. Центральну 2 поверхову роблять теж. Якийсь комерційний бум.
Так і ремонти ж дорогі
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Додано: Вів 26 бер, 2024 16:27
Після завершення будівництва доріг від Русанівських садів до вулиці Вершигори та проспекту Шухевича міська влада дозволить рух приватного автомобільного транспорту Подільським мостовим переходом.
Запуск руху новим мостом для всіх бажаючих дозволить частково перекрити на ремонт дорожню частину мосту Метро.
Наразі на Русанівських садах поряд зі станцією міської електрички "Троєщина-2" підрядник робіт група компаній "Автострада" зводить тунель під насипом залізниці. Він сполучить з'їзд з Подільського мостового переходу з новою дорогою під розворотним кільцем Троєщинського швидкісного трамваю.
Проїзд до тунелю здійснюватиметься з проспекту Романа Шухевича, з'їзд з тунелю – у напрямку вулиці Петра Вершигори. За попередніми даними, щоб потрапити на Подільський міст, мешканцям Вигурівщини та Троєщини доведеться робити розворот біля ТРЦ Sky Mall.
Також влітку міська влада планує почати ремонт дорожніх автопроїздів мосту Метро. Голова департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор пообіцяв, що рух мостом для приватних автомобілів перекриватися не буде.
"Для естакади метро загрози немає, є проблеми з автопроїздами. Будемо підсилювати міст знизу. Під час робіт звужуватимемо смуги, перекидатимемо рух з однієї сторони на іншу, але перекривати повністю не будемо", – заявив Кандибор.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 16:50
новини зi світу реальних угод:
1бедрум 48 метрів з ремонтом на Князів Острозьких 5/2 за 130 к$
будинок 1954 року
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:11
kingkongovets написав:
новини зi світу реальних угод:
1бедрум 48 метрів з ремонтом на Князів Острозьких 5/2 за 130 к$
будинок 1954 року
Печерський район.
Ще й з ремонтом.
Ремонт в подарунок?
Чи за половину вартості?
Паркінги уверх, а квартири з євроремонтами вниз?
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 26 бер, 2024 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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