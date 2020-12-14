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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 бер, 2024 17:15
Frant в паркунгу ховатися можна )
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Andrey2512
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:24
Олежан написав:
дешево
в тетрисе 75к
Неправда, в Тетрисе (2м) около 50
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foxluck
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:49
foxluck написав: Олежан написав:
дешево
в тетрисе 75к
Неправда, в Тетрисе (2м) около 50
в ТТ та А136 від 60
теж «сімейні»
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:51
Andrey2512 написав:Frant
в паркунгу ховатися можна )
В ДБН потрібно внести вимогу щодо обов'язкового облаштування санвузлу в підземному паркінгу та як мінімум одного вентильованого та опалюваного приміщення площею від 10 кв.м. Бо довго в неопальованому підземному паркінгу протриматись неможливо.
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