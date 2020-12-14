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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11706117071170811709
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:15

Frant в паркунгу ховатися можна )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Олежан написав:дешево
в тетрисе 75к

Неправда, в Тетрисе (2м) около 50
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:
  Олежан написав:дешево
в тетрисе 75к

Неправда, в Тетрисе (2м) около 50
в ТТ та А136 від 60
теж «сімейні»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:51

  Andrey2512 написав:Frant в паркунгу ховатися можна )

В ДБН потрібно внести вимогу щодо обов'язкового облаштування санвузлу в підземному паркінгу та як мінімум одного вентильованого та опалюваного приміщення площею від 10 кв.м. Бо довго в неопальованому підземному паркінгу протриматись неможливо.
airmax78
 
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  #<1 ... 11706117071170811709
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