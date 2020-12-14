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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 бер, 2024 17:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 26 бер, 2024 17:49
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 26 бер, 2024 17:51
Додано: Вів 26 бер, 2024 18:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я про Тетріс мав на увазі одинарне за 50. Сімейні дорожче.
(2м) я позначив у другом Тетрісі, а не 2-місне. Мабуть я неоднозначно висловився.
І доречі по сімейним. Я це не розумію. Бачу в Тетрісі - купили сусіди сімейне місце і морочаться паркуванням кожен раз. Зекономили може 20 кілобаксів при сумарній вартості 2 машин під 100к і на багато років собі паркувальний квест зробили.
Як на мене краще купити 2 нормальні паркомісця і машину в трохи дешевшій комплектації - ціна та ж, але набагато зручніше жити.
Додано: Вів 26 бер, 2024 18:22
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
те що в ТТ та А136 продають за 60 і називають «сімейним паркомісцем» може вмістити лише один середній седан + мотоцикл, або накрайняк смарт
справжні повноцінні місця для 2х нормальних автівок там вартують десь 70-75
за допомогою невеликих «сімейних» паркомісць забудовники втюхують маленький та незручний неліквід, який поодинці продати за нормальну ціну неможливо
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