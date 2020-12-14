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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11707117081170911710>
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:15

Frant в паркунгу ховатися можна )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Олежан написав:дешево
в тетрисе 75к

Неправда, в Тетрисе (2м) около 50
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:
  Олежан написав:дешево
в тетрисе 75к

Неправда, в Тетрисе (2м) около 50
в ТТ та А136 від 60
теж «сімейні»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 17:51

  Andrey2512 написав:Frant в паркунгу ховатися можна )

В ДБН потрібно внести вимогу щодо обов'язкового облаштування санвузлу в підземному паркінгу та як мінімум одного вентильованого та опалюваного приміщення площею від 10 кв.м. Бо довго в неопальованому підземному паркінгу протриматись неможливо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:в ТТ та А136 від 60
теж «сімейні»

Я про Тетріс мав на увазі одинарне за 50. Сімейні дорожче.
(2м) я позначив у другом Тетрісі, а не 2-місне. Мабуть я неоднозначно висловився.

І доречі по сімейним. Я це не розумію. Бачу в Тетрісі - купили сусіди сімейне місце і морочаться паркуванням кожен раз. Зекономили може 20 кілобаксів при сумарній вартості 2 машин під 100к і на багато років собі паркувальний квест зробили.
Як на мене краще купити 2 нормальні паркомісця і машину в трохи дешевшій комплектації - ціна та ж, але набагато зручніше жити.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:22

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:
  kingkongovets написав:в ТТ та А136 від 60
теж «сімейні»

Я про Тетріс мав на увазі одинарне за 50. Сімейні дорожче.
(2м) я позначив у другом Тетрісі, а не 2-місне. Мабуть я неоднозначно висловився.

І доречі по сімейним. Я це не розумію. Бачу в Тетрісі - купили сусіди сімейне місце і морочаться паркуванням кожен раз. Зекономили може 20 кілобаксів при сумарній вартості 2 машин під 100к і на багато років собі паркувальний квест зробили.
Як на мене краще купити 2 нормальні паркомісця і машину в трохи дешевшій комплектації - ціна та ж, але набагато зручніше жити.
те що в ТТ та А136 продають за 60 і називають «сімейним паркомісцем» може вмістити лише один середній седан + мотоцикл, або накрайняк смарт
справжні повноцінні місця для 2х нормальних автівок там вартують десь 70-75

за допомогою невеликих «сімейних» паркомісць забудовники втюхують маленький та незручний неліквід, який поодинці продати за нормальну ціну неможливо
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 19:39

  kingkongovets написав:новини зi світу реальних угод:

1бедрум 48 метрів з ремонтом на Князів Острозьких 5/2 за 130 к$
будинок 1954 року


Це по Вашому дорого чі дешево?


п.с. Фото , ссілка на ОЛХ или ... , есть?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 19:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:новини зi світу реальних угод:

1бедрум 48 метрів з ремонтом на Князів Острозьких 5/2 за 130 к$
будинок 1954 року


Це по Вашому дорого чі дешево?


п.с. Фото , ссілка на ОЛХ или ... , есть?
не знаю чи дорого, але місце пафосне - понаїхам має сподобатись)
хоча як на мене на Печерську треба мати офіс, а не квартиру - працювати там норм, а от жити не дуже зручно

посилань нема, бачив відео - виглядає досить пристойно, ремонт свіженький і навіть видно роботу дизайнера, схоже якийсь умовний Бетон брав під ремонт і подальший перепродаж
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:05

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:новини зi світу реальних угод:

1бедрум 48 метрів з ремонтом на Князів Острозьких 5/2 за 130 к$
будинок 1954 року


Це по Вашому дорого чі дешево?


п.с. Фото , ссілка на ОЛХ или ... , есть?
не знаю чи дорого, але місце пафосне - понаїхам має сподобатись)
хоча як на мене на Печерську треба мати офіс, а не квартиру - працювати там норм, а от жити не дуже зручно

посилань нема, бачив відео - виглядає досить пристойно, ремонт свіженький і навіть видно роботу дизайнера, схоже якийсь умовний Бетон брав під ремонт і подальший перепродаж

А де по Вашому і в яких локаціях можна розглядати життя в Києві як для себе ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:А де по Вашому і в яких локаціях можна розглядати життя в Києві як для себе ?
я вже багато разів про це казав - Нова забудова (це місцевість така) від площі Українських героїв до Либідської
якщо більш бюджетніше - Деміївка/Голосієво, та й взагалі синя гілка метро - найкомфортніша
це особисто для мене і на підставі мого власного досвіду
але мільйони людей живуть в інших місцях і переконують що цілком щасливі - тому всі ці оцінки глибоко субʼєктивні
kingkongovets
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  #<1 ... 11707117081170911710>
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