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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 бер, 2024 17:15
Frant в паркунгу ховатися можна )
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Andrey2512
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:24
Олежан написав:
дешево
в тетрисе 75к
Неправда, в Тетрисе (2м) около 50
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foxluck
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:49
foxluck написав: Олежан написав:
дешево
в тетрисе 75к
Неправда, в Тетрисе (2м) около 50
в ТТ та А136 від 60
теж «сімейні»
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kingkongovets
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Додано: Вів 26 бер, 2024 17:51
Andrey2512 написав:Frant
в паркунгу ховатися можна )
В ДБН потрібно внести вимогу щодо обов'язкового облаштування санвузлу в підземному паркінгу та як мінімум одного вентильованого та опалюваного приміщення площею від 10 кв.м. Бо довго в неопальованому підземному паркінгу протриматись неможливо.
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airmax78
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Додано: Вів 26 бер, 2024 18:09
kingkongovets написав:
в ТТ та А136 від 60
теж «сімейні»
Я про Тетріс мав на увазі одинарне за 50. Сімейні дорожче.
(2м) я позначив у другом Тетрісі, а не 2-місне. Мабуть я неоднозначно висловився.
І доречі по сімейним. Я це не розумію. Бачу в Тетрісі - купили сусіди сімейне місце і морочаться паркуванням кожен раз. Зекономили може 20 кілобаксів при сумарній вартості 2 машин під 100к і на багато років собі паркувальний квест зробили.
Як на мене краще купити 2 нормальні паркомісця і машину в трохи дешевшій комплектації - ціна та ж, але набагато зручніше жити.
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foxluck
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Додано: Вів 26 бер, 2024 18:22
foxluck написав: kingkongovets написав:
в ТТ та А136 від 60
теж «сімейні»
Я про Тетріс мав на увазі одинарне за 50. Сімейні дорожче.
(2м) я позначив у другом Тетрісі, а не 2-місне. Мабуть я неоднозначно висловився.
І доречі по сімейним. Я це не розумію. Бачу в Тетрісі - купили сусіди сімейне місце і морочаться паркуванням кожен раз. Зекономили може 20 кілобаксів при сумарній вартості 2 машин під 100к і на багато років собі паркувальний квест зробили.
Як на мене краще купити 2 нормальні паркомісця і машину в трохи дешевшій комплектації - ціна та ж, але набагато зручніше жити.
те що в ТТ та А136 продають за 60 і називають «сімейним паркомісцем» може вмістити лише один середній седан + мотоцикл, або накрайняк смарт
справжні повноцінні місця для 2х нормальних автівок там вартують десь 70-75
за допомогою невеликих «сімейних» паркомісць забудовники втюхують маленький та незручний неліквід, який поодинці продати за нормальну ціну неможливо
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kingkongovets
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Додано: Вів 26 бер, 2024 19:39
kingkongovets написав:
новини зi світу реальних угод:
1бедрум 48 метрів з ремонтом на Князів Острозьких 5/2 за 130 к$
будинок 1954 року
Це по Вашому дорого чі дешево?
п.с. Фото , ссілка на ОЛХ или ... , есть?
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Vadim_
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Додано: Вів 26 бер, 2024 19:59
Vadim_ написав: kingkongovets написав:
новини зi світу реальних угод:
1бедрум 48 метрів з ремонтом на Князів Острозьких 5/2 за 130 к$
будинок 1954 року
Це по Вашому дорого чі дешево?
п.с. Фото , ссілка на ОЛХ или ... , есть?
не знаю чи дорого, але місце пафосне - понаїхам має сподобатись)
хоча як на мене на Печерську треба мати офіс, а не квартиру - працювати там норм, а от жити не дуже зручно
посилань нема, бачив відео - виглядає досить пристойно, ремонт свіженький і навіть видно роботу дизайнера, схоже якийсь умовний Бетон брав під ремонт і подальший перепродаж
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kingkongovets
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Додано: Вів 26 бер, 2024 20:05
kingkongovets написав: Vadim_ написав: kingkongovets написав:
новини зi світу реальних угод:
1бедрум 48 метрів з ремонтом на Князів Острозьких 5/2 за 130 к$
будинок 1954 року
Це по Вашому дорого чі дешево?
п.с. Фото , ссілка на ОЛХ или ... , есть?
не знаю чи дорого, але місце пафосне - понаїхам має сподобатись)
хоча як на мене на Печерську треба мати офіс, а не квартиру - працювати там норм, а от жити не дуже зручно
посилань нема, бачив відео - виглядає досить пристойно, ремонт свіженький і навіть видно роботу дизайнера, схоже якийсь умовний Бетон брав під ремонт і подальший перепродаж
А де по Вашому і в яких локаціях можна розглядати життя в Києві як для себе ?
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Vadim_
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Додано: Вів 26 бер, 2024 20:22
Vadim_ написав:А де по Вашому і в яких локаціях можна розглядати життя в Києві як для себе ?
я вже багато разів про це казав - Нова забудова (це місцевість така) від площі Українських героїв до Либідської
якщо більш бюджетніше - Деміївка/Голосієво, та й взагалі синя гілка метро - найкомфортніша
це особисто для мене і на підставі мого власного досвіду
але мільйони людей живуть в інших місцях і переконують що цілком щасливі - тому всі ці оцінки глибоко субʼєктивні
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kingkongovets
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