|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 бер, 2024 20:24
kingkongovets написав: Vadim_ написав: kingkongovets написав:
новини зi світу реальних угод:
1бедрум 48 метрів з ремонтом на Князів Острозьких 5/2 за 130 к$
будинок 1954 року
Це по Вашому дорого чі дешево?
п.с. Фото , ссілка на ОЛХ или ... , есть?
не знаю чи дорого, але місце пафосне - понаїхам має сподобатись)
хоча як на мене на Печерську треба мати офіс, а не квартиру - працювати там норм, а от жити не дуже зручно
посилань нема, бачив відео - виглядає досить пристойно, ремонт свіженький і навіть видно роботу дизайнера, схоже якийсь умовний Бетон брав під ремонт і подальший перепродаж
Щось недорого, як для Печерського району.
Схоже, що ремонт в подарунок!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23788
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1653 раз.
- Подякували: 2533 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24700
|16510865
|
|
|1347
|5429922
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|37687
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|