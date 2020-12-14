Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 бер, 2024 20:24
kingkongovets написав: Vadim_ написав: kingkongovets написав:
новини зi світу реальних угод:
1бедрум 48 метрів з ремонтом на Князів Острозьких 5/2 за 130 к$
будинок 1954 року
Це по Вашому дорого чі дешево?
п.с. Фото , ссілка на ОЛХ или ... , есть?
не знаю чи дорого, але місце пафосне - понаїхам має сподобатись)
хоча як на мене на Печерську треба мати офіс, а не квартиру - працювати там норм, а от жити не дуже зручно
посилань нема, бачив відео - виглядає досить пристойно, ремонт свіженький і навіть видно роботу дизайнера, схоже якийсь умовний Бетон брав під ремонт і подальший перепродаж
Щось недорого, як для Печерського району.
Схоже, що ремонт в подарунок!
Frant
Повідомлень: 23788
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1653 раз.
Подякували: 2533 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 бер, 2024 22:30
kingkongovets написав:
не знаю чи дорого, але місце пафосне - понаїхам має сподобатись)
хоча як на мене на Печерську треба мати офіс, а не квартиру - працювати там норм, а от жити не дуже зручно
посилань нема, бачив відео - виглядає досить пристойно, ремонт свіженький і навіть видно роботу дизайнера, схоже якийсь умовний Бетон брав під ремонт і подальший перепродаж
А де жити зручно?
Бесарабка - Олімпійська як на мене, аж занадто жвава та забудована.
UA
Повідомлень: 8023
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1799 раз.
Подякували: 2208 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 26 бер, 2024 23:23
Vadim_ написав: kingkongovets написав:
новини зi світу реальних угод:
1бедрум 48 метрів з ремонтом на Князів Острозьких 5/2 за 130 к$
будинок 1954 року
Це по Вашому дорого чі дешево?
п.с. Фото , ссілка на ОЛХ или ... , есть?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/stal ... UAX8f.html
130 це мабуть з рієлторськими поборами і всіма витратами.
або просто брехня ))
ріелтори часто називають хрущик сталінкою )) бо за хрущ з жлоб-лофтом якось жалко відвалити 120к ))
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 13
З нами з: 21.05.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 бер, 2024 23:34
sergey_stasyuk555 В об"яві:"Торг лише на підвищення ціни!"
Ltava
Повідомлень: 110
З нами з: 12.07.10
Подякував: 33 раз.
Подякували: 19 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 бер, 2024 23:58
Ltava написав: sergey_stasyuk555
В об"яві:"Торг лише на підвищення ціни!"
насправді я не думаю що ціна цієї квартири дуже завищена, навіть вірю в угоду.
110-120 було б ок, але сказочки понаєху - читай маркетинг )) зробили з 110 тисяч 130.
мастєрство продаж, ніякого обману ))
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 13
З нами з: 21.05.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
24700
16511087
Вів 26 бер, 2024 22:12 UA
1347
5429932
Сер 20 гру, 2023 14:46 Frant
3
37688
Пон 11 жов, 2021 17:05 _Klim