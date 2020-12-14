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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11707117081170911710
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 20:24

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:новини зi світу реальних угод:

1бедрум 48 метрів з ремонтом на Князів Острозьких 5/2 за 130 к$
будинок 1954 року


Це по Вашому дорого чі дешево?


п.с. Фото , ссілка на ОЛХ или ... , есть?
не знаю чи дорого, але місце пафосне - понаїхам має сподобатись)
хоча як на мене на Печерську треба мати офіс, а не квартиру - працювати там норм, а от жити не дуже зручно

посилань нема, бачив відео - виглядає досить пристойно, ремонт свіженький і навіть видно роботу дизайнера, схоже якийсь умовний Бетон брав під ремонт і подальший перепродаж

Щось недорого, як для Печерського району.
Схоже, що ремонт в подарунок!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:30

  kingkongovets написав:не знаю чи дорого, але місце пафосне - понаїхам має сподобатись)
хоча як на мене на Печерську треба мати офіс, а не квартиру - працювати там норм, а от жити не дуже зручно

посилань нема, бачив відео - виглядає досить пристойно, ремонт свіженький і навіть видно роботу дизайнера, схоже якийсь умовний Бетон брав під ремонт і подальший перепродаж

А де жити зручно?
Бесарабка - Олімпійська як на мене, аж занадто жвава та забудована.
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:23

  Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:новини зi світу реальних угод:
1бедрум 48 метрів з ремонтом на Князів Острозьких 5/2 за 130 к$
будинок 1954 року

Це по Вашому дорого чі дешево?
п.с. Фото , ссілка на ОЛХ или ... , есть?


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/stal ... UAX8f.html
130 це мабуть з рієлторськими поборами і всіма витратами.
або просто брехня ))
ріелтори часто називають хрущик сталінкою )) бо за хрущ з жлоб-лофтом якось жалко відвалити 120к ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:34

sergey_stasyuk555 В об"яві:"Торг лише на підвищення ціни!"
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 23:58

  Ltava написав:sergey_stasyuk555 В об"яві:"Торг лише на підвищення ціни!"

насправді я не думаю що ціна цієї квартири дуже завищена, навіть вірю в угоду.
110-120 було б ок, але сказочки понаєху - читай маркетинг )) зробили з 110 тисяч 130.
мастєрство продаж, ніякого обману ))

ps
на рахунок дорого це чи ні, історично це супер дешево:
в 2008 році така квартира продавалась за 300к або навіть більше якщо повезло з "іпотєчніком",
"ріст" мінус 60%... і це при високій ймовірності нової хвилі від'ємного росту.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 06:40

  sergey_stasyuk555 написав:
  Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:новини зi світу реальних угод:
1бедрум 48 метрів з ремонтом на Князів Острозьких 5/2 за 130 к$
будинок 1954 року

Це по Вашому дорого чі дешево?
п.с. Фото , ссілка на ОЛХ или ... , есть?


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/stal ... UAX8f.html
130 це мабуть з рієлторськими поборами і всіма витратами.
або просто брехня ))
ріелтори часто називають хрущик сталінкою )) бо за хрущ з жлоб-лофтом якось жалко відвалити 120к ))

В місцях старої забудови, 1950-1960-х, є "хрущесталінки".
Планування і площа "хрущовок", проте висота стель 3 метри (2,95 м). Такі квартири продаються дорожче, ніж хрущовки.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 27 бер, 2024 06:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 06:42

  sergey_stasyuk555 написав:
  Ltava написав:sergey_stasyuk555 В об"яві:"Торг лише на підвищення ціни!"

насправді я не думаю що ціна цієї квартири дуже завищена, навіть вірю в угоду.
110-120 було б ок, але сказочки понаєху - читай маркетинг )) зробили з 110 тисяч 130.
мастєрство продаж, ніякого обману ))

ps
на рахунок дорого це чи ні, історично це супер дешево:
в 2008 році така квартира продавалась за 300к або навіть більше якщо повезло з "іпотєчніком",
"ріст" мінус 60%... і це при високій ймовірності нової хвилі від'ємного росту.

Недорого, так.
Суттєво дешевше, ніж в 2008.
І помітно дешевше, ніж в 2021.
Нова хвиля дешевія накрила цю територію.
Frant
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  #<1 ... 11707117081170911710
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