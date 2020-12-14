Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ltava написав:sergey_stasyuk555 В об"яві:"Торг лише на підвищення ціни!"
насправді я не думаю що ціна цієї квартири дуже завищена, навіть вірю в угоду. 110-120 було б ок, але сказочки понаєху - читай маркетинг )) зробили з 110 тисяч 130. мастєрство продаж, ніякого обману ))
ps на рахунок дорого це чи ні, історично це супер дешево: в 2008 році така квартира продавалась за 300к або навіть більше якщо повезло з "іпотєчніком", "ріст" мінус 60%... і це при високій ймовірності нової хвилі від'ємного росту.
Ltava написав:sergey_stasyuk555 В об"яві:"Торг лише на підвищення ціни!"
насправді я не думаю що ціна цієї квартири дуже завищена, навіть вірю в угоду. 110-120 було б ок, але сказочки понаєху - читай маркетинг )) зробили з 110 тисяч 130. мастєрство продаж, ніякого обману ))
ps на рахунок дорого це чи ні, історично це супер дешево: в 2008 році така квартира продавалась за 300к або навіть більше якщо повезло з "іпотєчніком", "ріст" мінус 60%... і це при високій ймовірності нової хвилі від'ємного росту.
Недорого, так. Суттєво дешевше, ніж в 2008. І помітно дешевше, ніж в 2021. Нова хвиля дешевія накрила цю територію.