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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 бер, 2024 09:49
kingkongovets написав:
Vadim_ написав:А де по Вашому і в яких локаціях можна розглядати життя в Києві як для себе ?
я вже багато разів про це казав - Нова забудова (це місцевість така) від площі Українських героїв до Либідської
якщо більш бюджетніше - Деміївка/Голосієво
, та й взагалі синя гілка метро - найкомфортніша
це особисто для мене і на підставі мого власного досвіду
але мільйони людей живуть в інших місцях і переконують що цілком щасливі - тому всі ці оцінки глибоко субʼєктивні
Туда ж начебто метро перекрили?
п.с. поставлю запитання поіншому , які райони, по Вашому, найгірші на правому березі?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 10:15
Vadim_ написав:Туда ж начебто метро перекрили?
п.с. поставлю запитання поіншому , які райони, по Вашому, найгірші на правому березі?
метро перекрили не назавжди, та й зараз там немає ніякого колапсу, вивозять пасажиропотік наземкою і працює це напрочуд непогано
щодо «найгіршіх районів» - просто не хочу вкотре підіймати цей срач, є люди яким подобається Соломенка і навіть Виноградар, дехто вважає Оболонь райским місцем і фанатіє від Подолу, є навіть ті кому подобаються Нивки та Святошин
я вважаю що якщо квартира - то тільки центр, який складається з 4х історичних місцевостей, з яких 2 - це не дуже зручні для життя туристичні локації (Подол і Старокиївська гора), третя - це адміністративний центр (Печерськ), а четверта (Нова забудова) - діловий і торговий, зараз ця локація розвивається і забудовується найдинамічніше
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Додано: Сер 27 бер, 2024 10:16
sergey_stasyuk555 написав: Ltava написав:sergey_stasyuk555
В об"яві:"Торг лише на підвищення ціни!"
насправді я не думаю що ціна цієї квартири дуже завищена, навіть вірю в угоду.
110-120 було б ок, але сказочки понаєху - читай маркетинг )) зробили з 110 тисяч 130.
мастєрство продаж, ніякого обману ))
ps
на рахунок дорого це чи ні, історично це супер дешево:
в 2008 році така квартира продавалась за 300к або навіть більше якщо повезло з "іпотєчніком",
"ріст" мінус 60%... і це при високій ймовірності нової хвилі від'ємного росту.
Додайте інфляцію долара з 2008 року та отримаєте падіння київської нерухомості в середньому в 5 разів.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 10:28
kingkongovets написав:
метро перекрили не назавжди, та й зараз там немає ніякого колапсу, вивозять пасажиропотік наземкою і працює це напрочуд непогано
щодо «найгіршіх районів» - просто не хочу вкотре підіймати цей срач, є люди яким подобається Соломенка і навіть Виноградар, дехто вважає Оболонь райским місцем і фанатіє від Подолу, є навіть ті кому подобаються Нивки та Святошин
я вважаю що якщо квартира - то тільки центр, який складається з 4х історичних місцевостей, з яких 2 - це не дуже зручні для життя туристичні локації (Подол і Старокиївська гора), третя - це адміністративний центр (Печерськ), а четверта (Нова забудова) - діловий і торговий, зараз ця локація розвивається і забудовується найдинамічніше
Деякі локації в Центрі, Печерьску, Подолі.
Якщо бюджетніше і спокійніше Деміївка, Голосієво та Оболонь ближче до Дніпра.
Все. На цьому комфортні для життя райони закінчилися.
ПОХ це місце компактної самоізоляції для понаїхів.
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