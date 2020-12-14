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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11708117091171011711
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 09:49

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:А де по Вашому і в яких локаціях можна розглядати життя в Києві як для себе ?
я вже багато разів про це казав - Нова забудова (це місцевість така) від площі Українських героїв до Либідської
якщо більш бюджетніше - Деміївка/Голосієво, та й взагалі синя гілка метро - найкомфортніша
це особисто для мене і на підставі мого власного досвіду
але мільйони людей живуть в інших місцях і переконують що цілком щасливі - тому всі ці оцінки глибоко субʼєктивні

Туда ж начебто метро перекрили?
п.с. поставлю запитання поіншому , які райони, по Вашому, найгірші на правому березі?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:Туда ж начебто метро перекрили?
п.с. поставлю запитання поіншому , які райони, по Вашому, найгірші на правому березі?


метро перекрили не назавжди, та й зараз там немає ніякого колапсу, вивозять пасажиропотік наземкою і працює це напрочуд непогано

щодо «найгіршіх районів» - просто не хочу вкотре підіймати цей срач, є люди яким подобається Соломенка і навіть Виноградар, дехто вважає Оболонь райским місцем і фанатіє від Подолу, є навіть ті кому подобаються Нивки та Святошин

я вважаю що якщо квартира - то тільки центр, який складається з 4х історичних місцевостей, з яких 2 - це не дуже зручні для життя туристичні локації (Подол і Старокиївська гора), третя - це адміністративний центр (Печерськ), а четверта (Нова забудова) - діловий і торговий, зараз ця локація розвивається і забудовується найдинамічніше
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:16

  sergey_stasyuk555 написав:
  Ltava написав:sergey_stasyuk555 В об"яві:"Торг лише на підвищення ціни!"

насправді я не думаю що ціна цієї квартири дуже завищена, навіть вірю в угоду.
110-120 було б ок, але сказочки понаєху - читай маркетинг )) зробили з 110 тисяч 130.
мастєрство продаж, ніякого обману ))

ps
на рахунок дорого це чи ні, історично це супер дешево:
в 2008 році така квартира продавалась за 300к або навіть більше якщо повезло з "іпотєчніком",
"ріст" мінус 60%... і це при високій ймовірності нової хвилі від'ємного росту.

Додайте інфляцію долара з 2008 року та отримаєте падіння київської нерухомості в середньому в 5 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:28

  kingkongovets написав:метро перекрили не назавжди, та й зараз там немає ніякого колапсу, вивозять пасажиропотік наземкою і працює це напрочуд непогано

щодо «найгіршіх районів» - просто не хочу вкотре підіймати цей срач, є люди яким подобається Соломенка і навіть Виноградар, дехто вважає Оболонь райским місцем і фанатіє від Подолу, є навіть ті кому подобаються Нивки та Святошин

я вважаю що якщо квартира - то тільки центр, який складається з 4х історичних місцевостей, з яких 2 - це не дуже зручні для життя туристичні локації (Подол і Старокиївська гора), третя - це адміністративний центр (Печерськ), а четверта (Нова забудова) - діловий і торговий, зараз ця локація розвивається і забудовується найдинамічніше

Деякі локації в Центрі, Печерьску, Подолі.
Якщо бюджетніше і спокійніше Деміївка, Голосієво та Оболонь ближче до Дніпра.
Все. На цьому комфортні для життя райони закінчилися.

ПОХ це місце компактної самоізоляції для понаїхів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 10:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Деякі локації в Центрі, Печерьску, Подолі.
Якщо бюджетніше і спокійніше Деміївка, Голосієво та Оболонь ближче до Дніпра.
Все. На цьому комфортні для життя райони закінчилися.

ПОХ це місце компактної самоізоляції для понаїхів.
синя гілка - найкращий орієнтир)

метро на Печерську дуже незручне, а від оболонської набережної воно доволі далеко
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:13

  UA написав:
  kingkongovets написав:метро перекрили не назавжди, та й зараз там немає ніякого колапсу, вивозять пасажиропотік наземкою і працює це напрочуд непогано

щодо «найгіршіх районів» - просто не хочу вкотре підіймати цей срач, є люди яким подобається Соломенка і навіть Виноградар, дехто вважає Оболонь райским місцем і фанатіє від Подолу, є навіть ті кому подобаються Нивки та Святошин

я вважаю що якщо квартира - то тільки центр, який складається з 4х історичних місцевостей, з яких 2 - це не дуже зручні для життя туристичні локації (Подол і Старокиївська гора), третя - це адміністративний центр (Печерськ), а четверта (Нова забудова) - діловий і торговий, зараз ця локація розвивається і забудовується найдинамічніше

Деякі локації в Центрі, Печерьску, Подолі.
Якщо бюджетніше і спокійніше Деміївка, Голосієво та Оболонь ближче до Дніпра.
Все. На цьому комфортні для життя райони закінчилися.

ПОХ це місце компактної самоізоляції для понаїхів.



вчиться у кінгконківця додавати "IMHO"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:46

IMHO :) перлина Печерська то Печерська Площа.
Далі Омеляновича-Павленка-Суворова до Лаврськoї
Звіринець з Лукяновкою та Соломянкою (ближ) та не гірше Голосієва, Лівобережний з прибрежними мікрорайонами Русанівки та Березняків не гірше Оболоні. Планується пафосна забудова решти русанівського каналу, у стилі "Манхетен" та Рівєри ріверсайд
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 11:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 12:19

  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Чому не Туреччина?
flyman
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