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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11710117111171211713>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 12:47

  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

А как же окупантос или будет опция бронедверей и бронеставен при покупке?
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 12:53

  fox767676 написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:метро перекрили не назавжди, та й зараз там немає ніякого колапсу, вивозять пасажиропотік наземкою і працює це напрочуд непогано

щодо «найгіршіх районів» - просто не хочу вкотре підіймати цей срач, є люди яким подобається Соломенка і навіть Виноградар, дехто вважає Оболонь райским місцем і фанатіє від Подолу, є навіть ті кому подобаються Нивки та Святошин

я вважаю що якщо квартира - то тільки центр, який складається з 4х історичних місцевостей, з яких 2 - це не дуже зручні для життя туристичні локації (Подол і Старокиївська гора), третя - це адміністративний центр (Печерськ), а четверта (Нова забудова) - діловий і торговий, зараз ця локація розвивається і забудовується найдинамічніше

Деякі локації в Центрі, Печерьску, Подолі.
Якщо бюджетніше і спокійніше Деміївка, Голосієво та Оболонь ближче до Дніпра.
Все. На цьому комфортні для життя райони закінчилися.

ПОХ це місце компактної самоізоляції для понаїхів.



вчиться у кінгконківця додавати "IMHO"

Потенційні покупці квартир зазвичай дивляться якусь з полічених мною локацій, потім кажуть - За це стільки? та їдуть на ПОХ, акдем та інший Навігатор....
ПС Мешканці Деміївки, Голосієва та Оболонськоої набережної на зауваження шо ці районі погані, лише посміхаються.
Мешканці ПОХу на критику їх району стають у боксерську стійку та починають у чомусь переконувати.
Чому так?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:00

  flyman написав:
  Олежан написав:Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.

Чому не Туреччина?

Мабуть тому, що Іспанія - це ЄС і схожі культурні цінності. А Туреччина - це азія, абсолютно інші цінності, непередбачуваний президент і т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:20

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Мешканці ПОХу на критику їх району стають у боксерську стійку та починають у чомусь переконувати.
Чому так?
я це називаю «сіндром андроїда»)
приховані комплекси

зи: на оболонській набережній мешкав 5 років - мені не сподобалось
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:22

  UA написав:Потенційні покупці квартир зазвичай дивляться якусь з полічених мною локацій, потім кажуть - За це стільки? та їдуть на ПОХ, акдем та інший Навігатор....
ПС Мешканці Деміївки, Голосієва та Оболонськоої набережної на зауваження шо ці районі погані, лише посміхаються.
Мешканці ПОХу на критику їх району стають у боксерську стійку та починають у чомусь переконувати.
Чому так?

Тому що є фінська народна мудрість: "Кожна жаба хвалить своє болото, а кожен Вітальєн - свої Єпеня".
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:25

  kingkongovets написав:метро на Печерську дуже незручне, а від оболонської набережної воно доволі далеко

ККЦ, ти ніяк не можеш зрозуміти, що метро не потрібно столиці країни третього світу, якою керують клоуни. Є маршрутки, є електросамокати - вистачить.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:32

  Frant написав: метро не потрібно столиці країни третього світу, якою керують клоуни. Є маршрутки, є електросамокати - вистачить.

Кличко повністю відповідає цій концепції - жодної нової станції метро за 10 років мерства ))
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:33

  kingkongovets написав:зи: на оболонській набережній мешкав 5 років - мені не сподобалось

Не сподобалось добиратися в центр по справах, чи саме жити?
З об. набережної така собі транспортна доступність в центр.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:35

  UA написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:Деякі локації в Центрі, Печерьску, Подолі.
Якщо бюджетніше і спокійніше Деміївка, Голосієво та Оболонь ближче до Дніпра.
Все. На цьому комфортні для життя райони закінчилися.

ПОХ це місце компактної самоізоляції для понаїхів.



вчиться у кінгконківця додавати "IMHO"

Потенційні покупці квартир зазвичай дивляться якусь з полічених мною локацій, потім кажуть - За це стільки? та їдуть на ПОХ, акдем та інший Навігатор....
ПС Мешканці Деміївки, Голосієва та Оболонськоої набережної на зауваження шо ці районі погані, лише посміхаються.
Мешканці ПОХу на критику їх району стають у боксерську стійку та починають у чомусь переконувати.
Чому так?


Я до того, що Ви, мабуть, не киянин, бо оперуєте дуже обмеженим переліком районів.
Крім ПОХу та Вашого Голосієва є безліч інших
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 27 бер, 2024 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 13:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

По районам цікаво.
На що звернути увагу, з прицілом на кінець 2024 року.
Параметри:
Поки що лише е-оселя, може через рік за кеш, але б не хотілось..
Під оренду , але для власного проживання не виключається, а може навіть дуже імовірно.
2 спальні кімнати + простора кухня (може студіо) , площа 70+-, до 80..
Бюджет 1500 гола, 2000 з ремонтом (за метр), можна спробувати розглянути ще +500 бюджет..
Райони ясно що не центр.. В цей бюджет потрапляє інстаграмна Нова Англія, Кампус (де живу зараз). Севастопольська площа.
З чого почати відсів??
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