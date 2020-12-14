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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 бер, 2024 12:47
Олежан написав:
Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.
А как же окупантос или будет опция бронедверей и бронеставен при покупке?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 12:53
fox767676 написав: UA написав: kingkongovets написав:
метро перекрили не назавжди, та й зараз там немає ніякого колапсу, вивозять пасажиропотік наземкою і працює це напрочуд непогано
щодо «найгіршіх районів» - просто не хочу вкотре підіймати цей срач, є люди яким подобається Соломенка і навіть Виноградар, дехто вважає Оболонь райским місцем і фанатіє від Подолу, є навіть ті кому подобаються Нивки та Святошин
я вважаю що якщо квартира - то тільки центр, який складається з 4х історичних місцевостей, з яких 2 - це не дуже зручні для життя туристичні локації (Подол і Старокиївська гора), третя - це адміністративний центр (Печерськ), а четверта (Нова забудова) - діловий і торговий, зараз ця локація розвивається і забудовується найдинамічніше
Деякі локації в Центрі, Печерьску, Подолі.
Якщо бюджетніше і спокійніше Деміївка, Голосієво та Оболонь ближче до Дніпра.
Все. На цьому комфортні для життя райони закінчилися.
ПОХ це місце компактної самоізоляції для понаїхів.
вчиться у кінгконківця додавати "IMHO"
Потенційні покупці квартир зазвичай дивляться якусь з полічених мною локацій, потім кажуть - За це стільки? та їдуть на ПОХ, акдем та інший Навігатор....
ПС Мешканці Деміївки, Голосієва та Оболонськоої набережної на зауваження шо ці районі погані, лише посміхаються.
Мешканці ПОХу на критику їх району стають у боксерську стійку та починають у чомусь переконувати.
Чому так?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:00
flyman написав: Олежан написав:
Поляки массово скупают квартиры в Испании на случай возможного начала войны на территории Польши, пишет газета Gazeta Wyborcza. Издание отмечает, что число поляков, планирующих приобрести жильё в Испании, за год выросло втрое.
Чому не Туреччина?
Мабуть тому, що Іспанія - це ЄС і схожі культурні цінності. А Туреччина - це азія, абсолютно інші цінності, непередбачуваний президент і т.д.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:20
UA написав:Мешканці ПОХу на критику їх району стають у боксерську стійку та починають у чомусь переконувати.
Чому так?
я це називаю «сіндром андроїда»)
приховані комплекси
зи: на оболонській набережній мешкав 5 років - мені не сподобалось
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:22
UA написав:
Потенційні покупці квартир зазвичай дивляться якусь з полічених мною локацій, потім кажуть - За це стільки? та їдуть на ПОХ, акдем та інший Навігатор....
ПС Мешканці Деміївки, Голосієва та Оболонськоої набережної на зауваження шо ці районі погані, лише посміхаються.
Мешканці ПОХу на критику їх району стають у боксерську стійку та починають у чомусь переконувати.
Чому так?
Тому що є фінська народна мудрість: "Кожна жаба хвалить своє болото, а кожен Вітальєн - свої Єпеня".
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:25
kingkongovets написав:
метро на Печерську дуже незручне, а від оболонської набережної воно доволі далеко
ККЦ, ти ніяк не можеш зрозуміти, що метро не потрібно столиці країни третього світу, якою керують клоуни. Є маршрутки, є електросамокати - вистачить.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:32
Frant написав:
метро не потрібно столиці країни третього світу, якою керують клоуни. Є маршрутки, є електросамокати - вистачить.
Кличко повністю відповідає цій концепції - жодної нової станції метро за 10 років мерства ))
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:33
kingkongovets написав:
зи: на оболонській набережній мешкав 5 років - мені не сподобалось
Не сподобалось добиратися в центр по справах, чи саме жити?
З об. набережної така собі транспортна доступність в центр.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:35
UA написав: fox767676 написав: UA написав:
Деякі локації в Центрі, Печерьску, Подолі.
Якщо бюджетніше і спокійніше Деміївка, Голосієво та Оболонь ближче до Дніпра.
Все. На цьому комфортні для життя райони закінчилися.
ПОХ це місце компактної самоізоляції для понаїхів.
вчиться у кінгконківця додавати "IMHO"
Потенційні покупці квартир зазвичай дивляться якусь з полічених мною локацій, потім кажуть - За це стільки? та їдуть на ПОХ, акдем та інший Навігатор....
ПС Мешканці Деміївки, Голосієва та Оболонськоої набережної на зауваження шо ці районі погані, лише посміхаються.
Мешканці ПОХу на критику їх району стають у боксерську стійку та починають у чомусь переконувати.
Чому так?
Я до того, що Ви, мабуть, не киянин, бо оперуєте дуже обмеженим переліком районів.
Крім ПОХу та Вашого Голосієва є безліч інших
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 27 бер, 2024 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:36
По районам цікаво.
На що звернути увагу, з прицілом на кінець 2024 року.
Параметри:
Поки що лише е-оселя, може через рік за кеш, але б не хотілось..
Під оренду , але для власного проживання не виключається, а може навіть дуже імовірно.
2 спальні кімнати + простора кухня (може студіо) , площа 70+-, до 80..
Бюджет 1500 гола, 2000 з ремонтом (за метр), можна спробувати розглянути ще +500 бюджет..
Райони ясно що не центр.. В цей бюджет потрапляє інстаграмна Нова Англія, Кампус (де живу зараз). Севастопольська площа.
З чого почати відсів??
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