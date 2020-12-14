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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 бер, 2024 13:36
sergey_stasyuk555 написав: Frant написав:
метро не потрібно столиці країни третього світу, якою керують клоуни. Є маршрутки, є електросамокати - вистачить.
Кличко повністю відповідає цій концепції - жодної нової станції метро за 10 років мерства ))
главное - то что люди верят в покращення
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:45
UA написав: kingkongovets написав:
зи: на оболонській набережній мешкав 5 років - мені не сподобалось
Не сподобалось добиратися в центр по справах, чи саме жити?
З об. набережної така собі транспортна доступність в центр.
та не в тому річ, я перед тим взагалі їздив на Печерськ з Ірпеня, просто як не крути Оболонь - це просто совковий спальний масив зі всіма витікаючими, я там не відчував що я в Києві
на Дніпро треба дивитися з пагорбів - отака моя суто власна думка)
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Додано: Сер 27 бер, 2024 13:53
Hotab написав:З чого почати відсів??
з Метрополіса
або на Деміївці щось пошукати
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:06
kingkongovets написав: UA написав: kingkongovets написав:
зи: на оболонській набережній мешкав 5 років - мені не сподобалось
Не сподобалось добиратися в центр по справах, чи саме жити?
З об. набережної така собі транспортна доступність в центр.
та не в тому річ, я перед тим взагалі їздив на Печерськ з Ірпеня, просто як не крути Оболонь - це просто совковий спальний масив зі всіма витікаючими, я там не відчував що я в Києві
на Дніпро треба дивитися з пагорбів - отака моя суто власна думка)
А на київських баобабів?
І що з ними робити - забагато розвелось останні 33 роки.І всі на посадах, і всі грошей на шару хочуть
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Frant
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:11
kingkongovets написав: UA написав: kingkongovets написав:
зи: на оболонській набережній мешкав 5 років - мені не сподобалось
Не сподобалось добиратися в центр по справах, чи саме жити?
З об. набережної така собі транспортна доступність в центр.
та не в тому річ, я перед тим взагалі їздив на Печерськ з Ірпеня, просто як не крути Оболонь - це просто совковий спальний масив зі всіма витікаючими, я там не відчував що я в Києві
на Дніпро треба дивитися з пагорбів - отака моя суто власна думка)
Справедливости ради, смотреть на родину мать и лавру с левого берега приятней чем на ПОХ с правого. ИМХО )
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stm
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Додано: Сер 27 бер, 2024 14:17
stm написав:Справедливости ради, смотреть на родину мать и лавру с левого берега приятней чем на ПОХ с правого. ИМХО )
а навіщо дивитися на ПОХ?
лівіше моста Патона цілком нормальні краєвиди
але й вони доволі швидко набридають і в подальшому слугують лише для враження гостей, а в холодні пори роки так взагалі нагоняють депресняки, ми ж не у Флориді чи Каліфорнії
зи: це теж мої особисті враження і досвід якщо шо
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