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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11707117081170911710
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:11

  kingkongovets написав:
UA написав:
  kingkongovets написав:зи: на оболонській набережній мешкав 5 років - мені не сподобалось

Не сподобалось добиратися в центр по справах, чи саме жити?
З об. набережної така собі транспортна доступність в центр.
та не в тому річ, я перед тим взагалі їздив на Печерськ з Ірпеня, просто як не крути Оболонь - це просто совковий спальний масив зі всіма витікаючими, я там не відчував що я в Києві

на Дніпро треба дивитися з пагорбів - отака моя суто власна думка)

Справедливости ради, смотреть на родину мать и лавру с левого берега приятней чем на ПОХ с правого. ИМХО )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

stm написав:Справедливости ради, смотреть на родину мать и лавру с левого берега приятней чем на ПОХ с правого. ИМХО )
а навіщо дивитися на ПОХ?
лівіше моста Патона цілком нормальні краєвиди
але й вони доволі швидко набридають і в подальшому слугують лише для враження гостей, а в холодні пори роки так взагалі нагоняють депресняки, ми ж не у Флориді чи Каліфорнії

зи: це теж мої особисті враження і досвід якщо шо
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 14:28

  kingkongovets написав:
stm написав:Справедливости ради, смотреть на родину мать и лавру с левого берега приятней чем на ПОХ с правого. ИМХО )
а навіщо дивитися на ПОХ?
лівіше моста Патона цілком нормальні краєвиди
але й вони доволі швидко набридають і в подальшому слугують лише для враження гостей, а в холодні пори роки так взагалі нагоняють депресняки, ми ж не у Флориді чи Каліфорнії

зи: це теж мої особисті враження і досвід якщо шо

Тогда пофигу район через время )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:14

  Hotab написав:По районам цікаво.
На що звернути увагу, з прицілом на кінець 2024 року.
Параметри:
Поки що лише е-оселя, може через рік за кеш, але б не хотілось..
Під оренду , але для власного проживання не виключається, а може навіть дуже імовірно.
2 спальні кімнати + простора кухня (може студіо) , площа 70+-, до 80..
Бюджет 1500 гола, 2000 з ремонтом (за метр), можна спробувати розглянути ще +500 бюджет..
Райони ясно що не центр.. В цей бюджет потрапляє інстаграмна Нова Англія, Кампус (де живу зараз). Севастопольська площа.
З чого почати відсів??

Під оренду та для себе це зовсім протилежні підходи та критерії.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 15:25

  kingkongovets написав:
UA написав:
  kingkongovets написав:зи: на оболонській набережній мешкав 5 років - мені не сподобалось

Не сподобалось добиратися в центр по справах, чи саме жити?
З об. набережної така собі транспортна доступність в центр.
та не в тому річ, я перед тим взагалі їздив на Печерськ з Ірпеня, просто як не крути Оболонь - це просто совковий спальний масив зі всіма витікаючими, я там не відчував що я в Києві

на Дніпро треба дивитися з пагорбів - отака моя суто власна думка)

Жити на Трьохсвятительській, дивитися на Дніпро разом з Володимиром та їздити на велосипеді через скломіст на Труханів грести на байдарці мабуть лакшері варіант.
Але сучасна молодь не зрозуміє таке життя.
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  #<1 ... 11707117081170911710
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