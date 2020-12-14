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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 бер, 2024 17:07
Могу от себя добавить по поводу района. Из-за того, что уже два года не езжу в офис и никак не привязан к центру стало как то откровенно пох на то, где находится район. Раньше волновало время доступности офисов, которые в большинстве случаев находились в центре.
Выводы получились следущие
1. Однородность контингента. Обычно во всей новой застройке однородность контингента плюс минус одинаковая. Есть небольшие возрастные сдвиги в зависимости от ценового сегмента нового жилья, но это не принципиально. В более дешёвых больше молодёжи с детьми, в более дорогих ЖК наоборот, более состоявшийся контингент. В отличии от старой застройки в такой меньше пенсов, неблагоприятного контингента, асоциальных элементов.
2. Обязательно нужен большой супермаркет рядом с домом, чтоб не выезжать на авто если приспичит что-то кроме сосисок и хлеба.
3. Обязательно прогулочная зона прямо возле дома, либо в непосредственной близости. Это может быть набережная, парк, сквер или любой другой аналог благоустроенной территории. Не всегда есть желание грузится в авто и ехать куда-то выгуливаться. Небольшая история про моих соседей в ЖК кардинал, который находится возле палаца Украина. Обсуждали с ними плюсы и минусы района у метро палац Украина и дальше. (Новое строение) Мои замечания, что в районе негде гулять от слова совсем, а если гулять по улицам, то нужно идти либо вверх либо вниз, мои соседи сказали, что им пох они грузятся в авто и едут в ботанический сад на бастионную.
4. Метро в пешей доступности маст хэв. Пешая доступность это не обязательно 5-10 минут можно дальше.
То есть каждому нужно абсолютно разное. 100% этот список можно продолжить в зависимости от индивидуальных предпочтений.
По поводу вида из окна к которому привыкаешь. Ну так и к виду в стену тоже привыкаешь. Так же удивляет когда, напимер, в объявлении условного варшавского пишут о доступности ТРЦ. Не уверен, что ТРЦ это то, что нужно в пешей доступности от дома.
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hume
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Додано: Сер 27 бер, 2024 17:14
hume
Варшавский в принципе отвечает 3м из 4х ваших пунктов)))
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Додано: Сер 27 бер, 2024 17:24
Когда продажа квартир будет считаться предпринимательской деятельностью?
В налоговом кодексе есть норма (на сколько помню) оплаты налогов с разницы между покупкой и продажей (дохода), как в Европе. Почему никто её не использует, просто платят от оценки?
Почему не встречаются продажи вторичных квартир от юридических лиц?
Кто шарит
Про одну в год успел прочитать. Спасибо
Но почему действует налог 5% ндфл на две в год?
Востаннє редагувалось Бетон
в Сер 27 бер, 2024 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Бетон
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Додано: Сер 27 бер, 2024 17:37
Бетон написав:
Когда продажа квартир будет считаться предпринимательской деятельностью?
В налоговом кодексе есть норма (на сколько помню) оплаты налогов с разницы между покупкой и продажей (дохода), как в Европе. Почему никто её не использует, просто платят от оценки?
Почему не встречаются продажи вторичных квартир от юридических лиц?
Кто шарит
Про одну в год успел прочитать. Спасибо
Но почему действует налог 5% ндфл на две в год?
вторая 5+1.5
третья 18+1.5
по продаже от юриков
сразу возникает НДС)
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Додано: Сер 27 бер, 2024 17:45
Прохожий написав: Бетон написав:
Когда продажа квартир будет считаться предпринимательской деятельностью?
В налоговом кодексе есть норма (на сколько помню) оплаты налогов с разницы между покупкой и продажей (дохода), как в Европе. Почему никто её не использует, просто платят от оценки?
Почему не встречаются продажи вторичных квартир от юридических лиц?
Кто шарит
Про одну в год успел прочитать. Спасибо
Но почему действует налог 5% ндфл на две в год?
вторая 5+1.5
третья 18+1.5
по продаже от юриков
сразу возникает НДС)
На первую тоже 5+1.5%.
Да ясно.
Но НДС можно оптимизировать расходами на ремонт
Напр:
Квартира 160 куе
Ндфл 12 куе
От ООО: 11.4
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Бетон
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