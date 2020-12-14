Додано: Сер 27 бер, 2024 17:07

Могу от себя добавить по поводу района. Из-за того, что уже два года не езжу в офис и никак не привязан к центру стало как то откровенно пох на то, где находится район. Раньше волновало время доступности офисов, которые в большинстве случаев находились в центре.



Выводы получились следущие

1. Однородность контингента. Обычно во всей новой застройке однородность контингента плюс минус одинаковая. Есть небольшие возрастные сдвиги в зависимости от ценового сегмента нового жилья, но это не принципиально. В более дешёвых больше молодёжи с детьми, в более дорогих ЖК наоборот, более состоявшийся контингент. В отличии от старой застройки в такой меньше пенсов, неблагоприятного контингента, асоциальных элементов.



2. Обязательно нужен большой супермаркет рядом с домом, чтоб не выезжать на авто если приспичит что-то кроме сосисок и хлеба.



3. Обязательно прогулочная зона прямо возле дома, либо в непосредственной близости. Это может быть набережная, парк, сквер или любой другой аналог благоустроенной территории. Не всегда есть желание грузится в авто и ехать куда-то выгуливаться. Небольшая история про моих соседей в ЖК кардинал, который находится возле палаца Украина. Обсуждали с ними плюсы и минусы района у метро палац Украина и дальше. (Новое строение) Мои замечания, что в районе негде гулять от слова совсем, а если гулять по улицам, то нужно идти либо вверх либо вниз, мои соседи сказали, что им пох они грузятся в авто и едут в ботанический сад на бастионную.



4. Метро в пешей доступности маст хэв. Пешая доступность это не обязательно 5-10 минут можно дальше.



То есть каждому нужно абсолютно разное. 100% этот список можно продолжить в зависимости от индивидуальных предпочтений.



По поводу вида из окна к которому привыкаешь. Ну так и к виду в стену тоже привыкаешь. Так же удивляет когда, напимер, в объявлении условного варшавского пишут о доступности ТРЦ. Не уверен, что ТРЦ это то, что нужно в пешей доступности от дома.