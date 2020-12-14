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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11709117101171111712>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Могу от себя добавить по поводу района. Из-за того, что уже два года не езжу в офис и никак не привязан к центру стало как то откровенно пох на то, где находится район. Раньше волновало время доступности офисов, которые в большинстве случаев находились в центре.

Выводы получились следущие
1. Однородность контингента. Обычно во всей новой застройке однородность контингента плюс минус одинаковая. Есть небольшие возрастные сдвиги в зависимости от ценового сегмента нового жилья, но это не принципиально. В более дешёвых больше молодёжи с детьми, в более дорогих ЖК наоборот, более состоявшийся контингент. В отличии от старой застройки в такой меньше пенсов, неблагоприятного контингента, асоциальных элементов.

2. Обязательно нужен большой супермаркет рядом с домом, чтоб не выезжать на авто если приспичит что-то кроме сосисок и хлеба.

3. Обязательно прогулочная зона прямо возле дома, либо в непосредственной близости. Это может быть набережная, парк, сквер или любой другой аналог благоустроенной территории. Не всегда есть желание грузится в авто и ехать куда-то выгуливаться. Небольшая история про моих соседей в ЖК кардинал, который находится возле палаца Украина. Обсуждали с ними плюсы и минусы района у метро палац Украина и дальше. (Новое строение) Мои замечания, что в районе негде гулять от слова совсем, а если гулять по улицам, то нужно идти либо вверх либо вниз, мои соседи сказали, что им пох они грузятся в авто и едут в ботанический сад на бастионную.

4. Метро в пешей доступности маст хэв. Пешая доступность это не обязательно 5-10 минут можно дальше.

То есть каждому нужно абсолютно разное. 100% этот список можно продолжить в зависимости от индивидуальных предпочтений.

По поводу вида из окна к которому привыкаешь. Ну так и к виду в стену тоже привыкаешь. Так же удивляет когда, напимер, в объявлении условного варшавского пишут о доступности ТРЦ. Не уверен, что ТРЦ это то, что нужно в пешей доступности от дома.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:14

hume
Варшавский в принципе отвечает 3м из 4х ваших пунктов)))
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Когда продажа квартир будет считаться предпринимательской деятельностью?
В налоговом кодексе есть норма (на сколько помню) оплаты налогов с разницы между покупкой и продажей (дохода), как в Европе. Почему никто её не использует, просто платят от оценки?
Почему не встречаются продажи вторичных квартир от юридических лиц?
Кто шарит

Про одну в год успел прочитать. Спасибо

Но почему действует налог 5% ндфл на две в год?
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 27 бер, 2024 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:37

  Бетон написав:Когда продажа квартир будет считаться предпринимательской деятельностью?
В налоговом кодексе есть норма (на сколько помню) оплаты налогов с разницы между покупкой и продажей (дохода), как в Европе. Почему никто её не использует, просто платят от оценки?
Почему не встречаются продажи вторичных квартир от юридических лиц?
Кто шарит

Про одну в год успел прочитать. Спасибо

Но почему действует налог 5% ндфл на две в год?

вторая 5+1.5
третья 18+1.5

по продаже от юриков
сразу возникает НДС)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:45

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Когда продажа квартир будет считаться предпринимательской деятельностью?
В налоговом кодексе есть норма (на сколько помню) оплаты налогов с разницы между покупкой и продажей (дохода), как в Европе. Почему никто её не использует, просто платят от оценки?
Почему не встречаются продажи вторичных квартир от юридических лиц?
Кто шарит

Про одну в год успел прочитать. Спасибо

Но почему действует налог 5% ндфл на две в год?

вторая 5+1.5
третья 18+1.5

по продаже от юриков
сразу возникает НДС)

На первую тоже 5+1.5%.
Да ясно.
Но НДС можно оптимизировать расходами на ремонт
Напр:
Квартира 160 куе
Ндфл 12 куе
От ООО: 11.4
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:56

  kingkongovets написав:
stm написав:Справедливости ради, смотреть на родину мать и лавру с левого берега приятней чем на ПОХ с правого. ИМХО )
а навіщо дивитися на ПОХ?
лівіше моста Патона цілком нормальні краєвиди
але й вони доволі швидко набридають і в подальшому слугують лише для враження гостей, а в холодні пори роки так взагалі нагоняють депресняки, ми ж не у Флориді чи Каліфорнії

зи: це теж мої особисті враження і досвід якщо шо

А ще пару років тому пан топив за обовʼязковий вид на воду в житлі «для себе».
Житла з видом на Русанівку в рази, якщо не на порядок менше, ніж з видом на Батьківщину мати/Лавру.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 18:08

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:А ще пару років тому пан топив за обовʼязковий вид на воду в житлі «для себе».


якщо ви мали на увазі мене, то ви мене мабуть з кимось сплутали)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 18:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

так, це точно не kingkongovets :D
з любителів води тут я да хьюм
латентно аірмакс, але він вже не зізнається
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 19:01

  Hotab написав:=
Хз… я сейчас живу в ЖК Кампус. Я не ощущаю дискомфорта как хозяин. В то же время я вижу , что он популярен для аренды, видимо наличие ВУЗов рядом делает свое дело. Эармакс шутил о внешнем сходстве с Тетрисом. Но оно действительно лишь внешнее Звукоизоляция посредственная, причем во все стороны.
Можно было еще сюда вложиться, но все яйца в одну корзину не особо хочется, особенно в свете войны.
В контексте «себе и в аренду - это разное» .. надо понимать, что ездить ежедневно на офис мне не надо. И наверное никогда уже не будет надо. То есть трафик утра/вечера - это не принципиально.

Буває люди не знають.
А ви маєте уявлення про об'єкт.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 19:04

  hume написав:Могу от себя добавить по поводу района. Из-за того, что уже два года не езжу в офис и никак не привязан к центру стало как то откровенно пох на то, где находится район. Раньше волновало время доступности офисов, которые в большинстве случаев находились в центре.

Выводы получились следущие
1. Однородность контингента. Обычно во всей новой застройке однородность контингента плюс минус одинаковая. Есть небольшие возрастные сдвиги в зависимости от ценового сегмента нового жилья, но это не принципиально. В более дешёвых больше молодёжи с детьми, в более дорогих ЖК наоборот, более состоявшийся контингент. В отличии от старой застройки в такой меньше пенсов, неблагоприятного контингента, асоциальных элементов.

2. Обязательно нужен большой супермаркет рядом с домом, чтоб не выезжать на авто если приспичит что-то кроме сосисок и хлеба.

3. Обязательно прогулочная зона прямо возле дома, либо в непосредственной близости. Это может быть набережная, парк, сквер или любой другой аналог благоустроенной территории. Не всегда есть желание грузится в авто и ехать куда-то выгуливаться. Небольшая история про моих соседей в ЖК кардинал, который находится возле палаца Украина. Обсуждали с ними плюсы и минусы района у метро палац Украина и дальше. (Новое строение) Мои замечания, что в районе негде гулять от слова совсем, а если гулять по улицам, то нужно идти либо вверх либо вниз, мои соседи сказали, что им пох они грузятся в авто и едут в ботанический сад на бастионную.

4. Метро в пешей доступности маст хэв. Пешая доступность это не обязательно 5-10 минут можно дальше.

То есть каждому нужно абсолютно разное. 100% этот список можно продолжить в зависимости от индивидуальных предпочтений.

По поводу вида из окна к которому привыкаешь. Ну так и к виду в стену тоже привыкаешь. Так же удивляет когда, напимер, в объявлении условного варшавского пишут о доступности ТРЦ. Не уверен, что ТРЦ это то, что нужно в пешей доступности от дома.


Контингент сусідів та звукоізоляція - базові характеристики при виборі житла для себе.
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