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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11709117101171111712
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 19:21

  fox767676 написав:так, це точно не kingkongovets :D
з любителів води тут я да хьюм
латентно аірмакс, але він вже не зізнається

Ну може, перепрошую. Мені теж до вподоби.
gonchik74
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