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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 бер, 2024 19:21
fox767676 написав:
так, це точно не kingkongovets
з любителів води тут я да хьюм
латентно аірмакс, але він вже не зізнається
Ну може, перепрошую. Мені теж до вподоби.
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gonchik74
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