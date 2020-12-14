Ну може, перепрошую. Мені теж до вподоби.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 бер, 2024 19:21
Додано: Сер 27 бер, 2024 19:46
Додано: Сер 27 бер, 2024 20:18
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
дається взнаки те, що він новий
фактор «першої здачі», нові дизайнерські рішення і все таке
до речі хто памʼятає за скільки Трібека круші свої на старті здавала?
зараз там однушки по 10 кгрн
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