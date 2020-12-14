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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 бер, 2024 19:21
fox767676 написав:
так, це точно не kingkongovets
з любителів води тут я да хьюм
латентно аірмакс, але він вже не зізнається
Ну може, перепрошую. Мені теж до вподоби.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 19:46
Бетон написав:
На первую тоже 5+1.5%.
Якщо першу квартиру продає ФО і володіє більше 3 років, то податку немає, окрім послуг нотаріуса.
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:18
Hotab написав:я сейчас живу в ЖК Кампус. Я не ощущаю дискомфорта как хозяин. В то же время я вижу , что он популярен для аренды, видимо наличие ВУЗов рядом делает свое дело.
дається взнаки те, що він новий
фактор «першої здачі», нові дизайнерські рішення і все таке
до речі хто памʼятає за скільки Трібека круші свої на старті здавала?
зараз там однушки по 10 кгрн
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kingkongovets
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Додано: Сер 27 бер, 2024 22:28
hume написав:
Могу от себя добавить по поводу района. Из-за того, что уже два года не езжу в офис и никак не привязан к центру стало как то откровенно пох на то, где находится район. Раньше волновало время доступности офисов, которые в большинстве случаев находились в центре.
Выводы получились следущие
1. Однородность контингента. Обычно во всей новой застройке однородность контингента плюс минус одинаковая. Есть небольшие возрастные сдвиги в зависимости от ценового сегмента нового жилья, но это не принципиально. В более дешёвых больше молодёжи с детьми, в более дорогих ЖК наоборот, более состоявшийся контингент. В отличии от старой застройки в такой меньше пенсов, неблагоприятного контингента, асоциальных элементов.
2. Обязательно нужен большой супермаркет рядом с домом, чтоб не выезжать на авто если приспичит что-то кроме сосисок и хлеба.
3. Обязательно прогулочная зона прямо возле дома, либо в непосредственной близости. Это может быть набережная, парк, сквер или любой другой аналог благоустроенной территории. Не всегда есть желание грузится в авто и ехать куда-то выгуливаться. Небольшая история про моих соседей в ЖК кардинал, который находится возле палаца Украина. Обсуждали с ними плюсы и минусы района у метро палац Украина и дальше. (Новое строение) Мои замечания, что в районе негде гулять от слова совсем, а если гулять по улицам, то нужно идти либо вверх либо вниз, мои соседи сказали, что им пох они грузятся в авто и едут в ботанический сад на бастионную.
4. Метро в пешей доступности маст хэв. Пешая доступность это не обязательно 5-10 минут можно дальше.
То есть каждому нужно абсолютно разное. 100% этот список можно продолжить в зависимости от индивидуальных предпочтений.
По поводу вида из окна к которому привыкаешь. Ну так и к виду в стену тоже привыкаешь. Так же удивляет когда, напимер, в объявлении условного варшавского пишут о доступности ТРЦ. Не уверен, что ТРЦ это то, что нужно в пешей доступности от дома.
Для мене принципово, щоб за вікном щось рухалося, хмарки, листокчи, хвилі ... так як потрібно від екрана перевести погляд за вікно ... а там стіна/вікна сусіднього будинку, то може взагалі паралепіпед із фотобоями або екраном на всю стіну
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flyman
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Додано: Сер 27 бер, 2024 22:40
flyman
Для мене принципово, щоб за вікном щось рухалося,
Туфлі, шини, коти заглядали.
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Hotab
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Додано: Чет 28 бер, 2024 06:52
flyman написав:
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Для мене принципово, щоб за вікном щось рухалося, хмарки, листокчи, хвилі ... так як потрібно від екрана перевести погляд за вікно ... а там стіна/вікна сусіднього будинку, то може взагалі паралепіпед із фотобоями або екраном на всю стіну
Ну и каким образом ты купил цоколь)?
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hume
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Додано: Чет 28 бер, 2024 06:58
hume написав: flyman написав:
[
Для мене принципово, щоб за вікном щось рухалося, хмарки, листокчи, хвилі ... так як потрібно від екрана перевести погляд за вікно ... а там стіна/вікна сусіднього будинку, то може взагалі паралепіпед із фотобоями або екраном на всю стіну
Ну и каким образом ты купил цоколь)?
в цоколе как раз всё движение за окном. А какое движение с окна 20 этажа? птичка пролетит раз в час.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 07:11
flyman написав:
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Для мене принципово, щоб за вікном щось рухалося, хмарки, листокчи, хвилі ... так як потрібно від екрана перевести погляд за вікно ... а там стіна/вікна сусіднього будинку, то може взагалі паралепіпед із фотобоями або екраном на всю стіну
Для тебе принципово, щоб ціна була мінімальна.
Щоб за вартість б/в автомобіля купити цеглобетон.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 28 бер, 2024 08:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 07:23
kingkongovets написав:
Hotab написав:З чого почати відсів??
з Метрополіса
або на Деміївці щось пошукати
Полистав про Метрополіс. Хорош!
Цікаво , як у них зі звукоізоляцією, позиціонуючи себе з комфорт-класом.. Для себе міг би бути цікавий варіант. А для оренди, є переживання, що жк Теремки задавить. Там вхідний квиток в 1,5 рази нижчий.
Спланую зʼїздити глянути вживу.
Я бачу є трохи переуступки а будинках 21-23 років без ремонту. Якщо вивчали їх, яка буде цінова різниця між ними, і від забудовника з поставкою в цьому році?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 07:53
Олежан написав:
вести с полей
сегодня поднял аренду на позняках.
с 11 до 14т. сьемщик сказал ок. т.к. дешевле уже не найти в нормальной локации
Дякую за інфо - яка площа і скільки років будинку?
Підняли перший раз і за який час?
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