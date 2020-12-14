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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 бер, 2024 08:44
hume написав: cherchiltank написав:
[
Напрочуд непогано це як?
Тобто без метро може стало ще краще?)
Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.
Метро не потрібно куянам.
Є Богдани, електросамокати і підводи з конями - для бідних.
Для багатих - Ламборджіні.
Яке ще нафіг метро???
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Додано: Чет 28 бер, 2024 08:44
[quote="5704514:fox767676"][quote="5704166:UA"][quote="5704125:fox767676"]
О, я зараз живу недалеченько від неї - з двох сторін - жодного будинку, мені подобається - єдиний мінус - велика кишеня в приміщенні бувшого печерського ринку - якби його нафіг знесли і зробили б там сільпо - було б зашибісь)
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Додано: Чет 28 бер, 2024 08:45
hume написав: cherchiltank написав:
[
Напрочуд непогано це як?
Тобто без метро може стало ще краще?)
Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.
то може і не відновлювати
50 років голосуха без метро жила, то і звикнути не встигла до хорошого
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Додано: Чет 28 бер, 2024 08:46
fox767676 написав: hume написав: cherchiltank написав:
[
Напрочуд непогано це як?
Тобто без метро може стало ще краще?)
Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.
то може і не відновлювати
50 років голосуха без метро жила, то і звикнути не встигла до хорошого
Тільки голосуха жила коли ще не побудували сотні будинків-мурашників, в то їздити на вднх - Ломоносова коли вчився був той ще квест)
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Додано: Чет 28 бер, 2024 08:47
cherchiltank написав:
О, я зараз живу недалеченько від неї - з двох сторін - жодного будинку, мені подобається - єдиний мінус - велика кишеня в приміщенні бувшого печерського ринку - якби його нафіг знесли і зробили б там сільпо - було б зашибісь)
[/quote][
ЦЕ СВЯТЕ!!!
Мені навіть ближня Солом'янка подобається, там такий же "барабан"
2 на всю Україну
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 28 бер, 2024 08:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 08:51
fox767676 написав: cherchiltank написав:
О, я зараз живу недалеченько від неї - з двох сторін - жодного будинку, мені подобається - єдиний мінус - велика кишеня в приміщенні бувшого печерського ринку - якби його нафіг знесли і зробили б там сільпо - було б зашибісь)
[
ЦЕ СВЯТЕ!!!
Мені навіть ближня Солом'янка подобається, там такий же сільпо-барабан
2 на всю Україну[/quote]
Воно в такому стані що саме завалиться через 10 років - краще б сквер зробили)
Взагалі проблема Печерська що нема близько сільпо та егерзунда ну і всі парки це Грушевського Іоанна Павла - пішки далеченько
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Додано: Чет 28 бер, 2024 08:59
hume написав:Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.
автобуси відправляються кожну хвилину
, люди кажуть шо реально швидше ніж на метро
це звісно ж вимушена міра на час ремонту, але вона працює і це головне
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:07
fox767676 написав:ЦЕ СВЯТЕ!!!
Мені навіть ближня Солом'янка подобається, там такий же "барабан"
2 на всю Україну
ці два барабани - чи не найогидніші приклади совського «модернізму», шлак повнійший
колись орендував в печерському барабані приміщення - це мрак, як таке можна було взагалі побудувати - хз
зи: Солома - теж ще той мрачняковий депресняк де ситуація з метро ще гірше чим на Печерську - там з метро тільки Вокзальна
а Голосієво до речі - найкомфортніша для життя київська околиця
і ніяких тут «імхо»)
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:09
kingkongovets написав:
hume написав:Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.
автобуси відправляються кожну хвилину
, люди кажуть шо реально швидше ніж на метро
це звісно ж вимушена міра на час ремонту, але вона працює і це головне
На голосієво був останній раз років 5 назад - там ніде було яблуку впасти від людей що чекали тролейбус чи маршрутку)
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:12
cherchiltank написав: fox767676 написав: cherchiltank написав:
О, я зараз живу недалеченько від неї - з двох сторін - жодного будинку, мені подобається - єдиний мінус - велика кишеня в приміщенні бувшого печерського ринку - якби його нафіг знесли і зробили б там сільпо - було б зашибісь)
[
ЦЕ СВЯТЕ!!!
Мені навіть ближня Солом'янка подобається, там такий же сільпо-барабан
2 на всю Україну
Воно в такому стані що саме завалиться через 10 років - краще б сквер зробили)
Взагалі проблема Печерська що нема близько сільпо та егерзунда ну і всі парки це Грушевського Іоанна Павла - пішки далеченько[/quote]
реконструювати, чи перебудувати за мотивами
але не так як біля вокзалу
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