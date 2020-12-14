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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 бер, 2024 09:12
kingkongovets написав:
fox767676 написав:ЦЕ СВЯТЕ!!!
Мені навіть ближня Солом'янка подобається, там такий же "барабан"
2 на всю Україну
ці два барабани - чи не найогидніші приклади совського «модернізму», шлак повнійший
колись орендував в печерському барабані приміщення - це мрак, як таке можна було взагалі побудувати - хз
зи: Солома - теж ще той мрачняковий депресняк де ситуація з метро ще гірше чим на Печерську - там з метро тільки Вокзальна
а Голосієво до речі - найкомфортніша для життя київська околиця
і ніяких тут «імхо»)
На голосієво вздовж дороги гівном хоч перестало воняти ? - бо років 10 назад така проблема була)
Ну і по контингенту голосієво було лютим трешом - комуналки і студенти та ще суміш контингенту)
Може зараз помінялось - не знаю - був тільки на вднг кілька разів за цю зиму щоб малого вигуляти в зимовій країні
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:16
kingkongovets написав:
hume написав:Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.
автобуси відправляються кожну хвилину
, люди кажуть шо реально швидше ніж на метро
це звісно ж вимушена міра на час ремонту, але вона працює і це головне
Бачиш, як добре!
Крім Богданів, ще є електросамокати!
Красота!
Метро взагалі можна закривати, воно не потрібно куянам.
kingkongovets написав:
а Голосієво до речі - найкомфортніша для життя київська околиця
Схоже, що ти там живеш.
Тому що "Кожна жаба хвалить своє болото"?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:19
Frant написав: kingkongovets написав:
hume написав:Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.
автобуси відправляються кожну хвилину
, люди кажуть шо реально швидше ніж на метро
це звісно ж вимушена міра на час ремонту, але вона працює і це головне
Бачиш, як добре!
Крім Богданів, ще є електросамокати!
Красота!
Метро взагалі можна закривати, воно не потрібно куянам.
kingkongovets написав:
а Голосієво до речі - найкомфортніша для життя київська околиця
Схоже, що ти там живеш.
Тому що "Кожна жаба хвалить своє болото, а кожен дрібний чиновничок - свій бюджетний дерибанчик"
Тоді Троєщина найкращий район - там і трамвай і автобуси і тролейбуси кожну хвилину)
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:22
cherchiltank написав:
Треба брати - стіл і стільці є - кинути пару палетів і готова спальня)
оголошення недоступне, очевидно, що уже продано
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:25
fox767676 написав: UA написав:
Контингент сусідів та звукоізоляція - базові характеристики при виборі житла для себе.
маячня прр розділення житла на квартири "під аренду" та "для себе"
У кого на що грощей вистачає той то купляє\арендує
Людина може арендувати щось якісне у Центрі, але купить компромісне у спальнику
, наприклад Голосієві
можна купити собі ТТ для життя, та "стояк круш" ("парадне хрущів з під ще неостивших бабушок") під оренду,
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3
Додано: Чет 28 бер, 2024 09:32
flyman написав: fox767676 написав: UA написав:
Контингент сусідів та звукоізоляція - базові характеристики при виборі житла для себе.
маячня прр розділення житла на квартири "під аренду" та "для себе"
У кого на що грощей вистачає той то купляє\арендує
Людина може арендувати щось якісне у Центрі, але купить компромісне у спальнику
, наприклад Голосієві
можна купити собі ТТ для життя, та "стояк круш" ("парадне хрущів з під ще неостивших бабушок") під оренду
Чергова порція фантазій.
Флай, ти коли відремонтуєш свій підвал?
10 років пройшло, а донині цементна стяжка під ногами і нештукатурені стіни.
Що тобі заважає впрягтись самому і за півроку зробити ремонт власними силами?
Лінь працювати, не привчений до роботи і навчання з дитинства?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:36
flyman написав: fox767676 написав: UA написав:
Контингент сусідів та звукоізоляція - базові характеристики при виборі житла для себе.
маячня прр розділення житла на квартири "під аренду" та "для себе"
У кого на що грощей вистачає той то купляє\арендує
Людина може арендувати щось якісне у Центрі, але купить компромісне у спальнику
, наприклад Голосієві
можна купити собі ТТ для життя, та "стояк круш" ("парадне хрущів з під ще неостивших бабушок") під оренду,
Навіщо ЦА ТТ маратись о хрущі. стояк це 5 * 6 тис = 30 тис на місяць за купу геморою?
А ось людина що може придбати хрущ за 50 тис, може і дозволити собі пару медових місяців арендувати в ТТ
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:36
Frant написав:
10 років пройшло, а донині цементна стяжка під ногами і нештукатурені стіни
а ты откуда знаешь что у него там на полу и на стенах? частый гость? ясновидящий?
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2
Додано: Чет 28 бер, 2024 09:37
flyman написав: cherchiltank написав:
Треба брати - стіл і стільці є - кинути пару палетів і готова спальня)
оголошення недоступне, очевидно, що уже продано
Думаю окремо продали стіл - тепер заллють нові фотки)
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:49
vitaliiangel написав: Frant написав:
10 років пройшло, а донині цементна стяжка під ногами і нештукатурені стіни
а ты откуда знаешь что у него там на полу и на стенах? частый гость? ясновидящий?
Метод дедукції.
В дніпровских робітничих бараках і єпенівських суперхрущах - цьому не вчать)))
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