RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11712117131171411715
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:12

  kingkongovets написав:
fox767676 написав:ЦЕ СВЯТЕ!!!
Мені навіть ближня Солом'янка подобається, там такий же "барабан"
2 на всю Україну
ці два барабани - чи не найогидніші приклади совського «модернізму», шлак повнійший
колись орендував в печерському барабані приміщення - це мрак, як таке можна було взагалі побудувати - хз

зи: Солома - теж ще той мрачняковий депресняк де ситуація з метро ще гірше чим на Печерську - там з метро тільки Вокзальна

а Голосієво до речі - найкомфортніша для життя київська околиця

і ніяких тут «імхо»)

На голосієво вздовж дороги гівном хоч перестало воняти ? - бо років 10 назад така проблема була)
Ну і по контингенту голосієво було лютим трешом - комуналки і студенти та ще суміш контингенту)
Може зараз помінялось - не знаю - був тільки на вднг кілька разів за цю зиму щоб малого вигуляти в зимовій країні
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:16

  kingkongovets написав:
hume написав:Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.
автобуси відправляються кожну хвилину, люди кажуть шо реально швидше ніж на метро
це звісно ж вимушена міра на час ремонту, але вона працює і це головне

Бачиш, як добре!
Крім Богданів, ще є електросамокати!
Красота!
Метро взагалі можна закривати, воно не потрібно куянам. :roll:
  kingkongovets написав:а Голосієво до речі - найкомфортніша для життя київська околиця

Схоже, що ти там живеш.
Тому що "Кожна жаба хвалить своє болото"? :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23794
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1654 раз.
Подякували: 2533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:19

  Frant написав:
  kingkongovets написав:
hume написав:Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.
автобуси відправляються кожну хвилину, люди кажуть шо реально швидше ніж на метро
це звісно ж вимушена міра на час ремонту, але вона працює і це головне

Бачиш, як добре!
Крім Богданів, ще є електросамокати!
Красота!
Метро взагалі можна закривати, воно не потрібно куянам. :roll:
  kingkongovets написав:а Голосієво до речі - найкомфортніша для життя київська околиця

Схоже, що ти там живеш.
Тому що "Кожна жаба хвалить своє болото, а кожен дрібний чиновничок - свій бюджетний дерибанчик" :mrgreen:

Тоді Троєщина найкращий район - там і трамвай і автобуси і тролейбуси кожну хвилину)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:22

  cherchiltank написав:
  striped написав:Новобуд, не прилетало, не последний этаж, не Свитлопарк. 850/м, без %.
Замануха наверное - https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... UQLpg.html

Треба брати - стіл і стільці є - кинути пару палетів і готова спальня)

оголошення недоступне, очевидно, що уже продано
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34452
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2760 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:25

  fox767676 написав:
  UA написав:Контингент сусідів та звукоізоляція - базові характеристики при виборі житла для себе.


маячня прр розділення житла на квартири "під аренду" та "для себе"
У кого на що грощей вистачає той то купляє\арендує
Людина може арендувати щось якісне у Центрі, але купить компромісне у спальнику
, наприклад Голосієві :)

можна купити собі ТТ для життя, та "стояк круш" ("парадне хрущів з під ще неостивших бабушок") під оренду,
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34452
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2760 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:32

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:Контингент сусідів та звукоізоляція - базові характеристики при виборі житла для себе.


маячня прр розділення житла на квартири "під аренду" та "для себе"
У кого на що грощей вистачає той то купляє\арендує
Людина може арендувати щось якісне у Центрі, але купить компромісне у спальнику
, наприклад Голосієві :)

можна купити собі ТТ для життя, та "стояк круш" ("парадне хрущів з під ще неостивших бабушок") під оренду

Чергова порція фантазій.

Флай, ти коли відремонтуєш свій підвал?
10 років пройшло, а донині цементна стяжка під ногами і нештукатурені стіни.
Що тобі заважає впрягтись самому і за півроку зробити ремонт власними силами?
Лінь працювати, не привчений до роботи і навчання з дитинства? :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23794
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1654 раз.
Подякували: 2533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:36

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:Контингент сусідів та звукоізоляція - базові характеристики при виборі житла для себе.


маячня прр розділення житла на квартири "під аренду" та "для себе"
У кого на що грощей вистачає той то купляє\арендує
Людина може арендувати щось якісне у Центрі, але купить компромісне у спальнику
, наприклад Голосієві :)

можна купити собі ТТ для життя, та "стояк круш" ("парадне хрущів з під ще неостивших бабушок") під оренду,



Навіщо ЦА ТТ маратись о хрущі. стояк це 5 * 6 тис = 30 тис на місяць за купу геморою?
А ось людина що може придбати хрущ за 50 тис, може і дозволити собі пару медових місяців арендувати в ТТ
fox767676
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 13.06.20
Подякував: 295 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:36

  Frant написав:10 років пройшло, а донині цементна стяжка під ногами і нештукатурені стіни
а ты откуда знаешь что у него там на полу и на стенах? частый гость? ясновидящий?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22654
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2384 раз.
Подякували: 3349 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:37

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  striped написав:Новобуд, не прилетало, не последний этаж, не Свитлопарк. 850/м, без %.
Замануха наверное - https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... UQLpg.html

Треба брати - стіл і стільці є - кинути пару палетів і готова спальня)

оголошення недоступне, очевидно, що уже продано

Думаю окремо продали стіл - тепер заллють нові фотки)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1307
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:49

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:10 років пройшло, а донині цементна стяжка під ногами і нештукатурені стіни
а ты откуда знаешь что у него там на полу и на стенах? частый гость? ясновидящий?

Метод дедукції.
В дніпровских робітничих бараках і єпенівських суперхрущах - цьому не вчать))) :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23794
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1654 раз.
Подякували: 2533 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11712117131171411715
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank, Gastarbaiter і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2469, 2470, 2471
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24702 16512423
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 09:04
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5430060
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 37978
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.