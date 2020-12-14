Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Відповідальність, куди прилаштувати авто, лежить на автовласнику. Купуйте/орендуйте паркомісця в паркінгах, гаражі, ставте там де це дозволяють ПДР, хоч і подалі. Коли купували квартиру чи авто мали б над цим думати. Парковка - також витрати на утримання авто. Не здатен його утримувати - продавай.
красиво звучит для идеального мира. В наших реалиях люди селятся туда, где есть инфраструктура (дороги, садики, школы, маркеты, поликлиники и прочее). Нормы ДБН не устанавливают какое количество инфраструктуры должно быть в 15-500м от дома. Соответственно там где инфраструктура есть, там - перенаселенность с вытекающими последствиями. А где инфраструктуры нет, там и жить особо никто не хочет, потому что это затратно ездить по каждой мелочи несколько км. Локально можно выгнать авто из дворов. Системно их выгнать некуда. Формально виноват хозяин авто, который может и рад бы жить в условной Романовке, если бы там хоть что-то было. Из норм ДБН получается, что идеальный мир каждый должен строить сам.
В мене в комплексі прямо під вікнами машин не ставлять, так як до парковки метрів 7 через газон і тротуар і знову газон. Але буває нервує, коли хтось прогріває двигун, але це і зимою не кожен день, і триває хвилин 5 макс. Більше шуму від газонокосилок і прибиралок/вдувалок листя (раз на тиждень/два коли сезон).
Faceless написав:Краще подивіться що таке Острозьких 5/2, це не просто сталінка. Будинок метробудівців
новоявленный "эксперт" не может сталинку от хруща отличить а вы еще каким то "домом метростроевцев" озадачили)
будинок робітників або "елітний" барак - дуже вагома перевага для будинку )) згідно паспорту будинку він введений в експлуатацію в 1968 році, трохи пізніше ніж сталін здох. але проект все ж сталінський, признаю.
Вы какой из тех домов на фото в гуглмапс имеете ввиду - зелёный или жёлтый? Ни один ни капли на хрущ не похож. А жёлтый так вообще типа в стиле модерн построен, а это самое начало ХХ века.
vitaliiangel написав:Соответственно там где инфраструктура есть, там - перенаселенность с вытекающими последствиями.
де мало грошей у публіки - там вона сидить на голові одна у одного))))
загугли плотность населения Киева и любой деревни. Мало грошей по твоей логике именно в Киеве.
Убогий, порівняй вартість житла в Києві і в Прикиєвських Єпенях. Краще - ціну за м2. Зрозумієш, чому "хрущі" в Києві дорожчі за "суперхрущі" в Єпенях І не забудь таблетку прийняти, щоб зрозуміти цифрову інформацію.
fox767676 написав: Я здавав кавалірку біля метро,начебто нормальним. більше не хочу Зламали холодильник 2 рази То підтопили То холодно То жарко то замок зламався Якщо організовувати процес, то можливо й податкова залучиться Не бачу вигоди з такого блошиного бізнесу для непенсіонерів
Вивчіть два слова - накуй - наступний в БК так не катить
fox767676 написав: Сам Ви мешканець ПОХа, я з района Печерської площі, 89 школу 10 років проходив через дорогу. Мені шо ПОХ шо Ваша Голосуха - спальники в єбенях за залізнецею Коментар був до того що Ви дуже вузьким переліком районів оперуєте, мабуть не киянин
sergey_stasyuk555 написав:будинок робітників або "елітний" барак - дуже вагома перевага для будинку )) згідно паспорту будинку він введений в експлуатацію в 1968 році, трохи пізніше ніж сталін здох. але проект все ж сталінський, признаю.
Вы какой из тех домов на фото в гуглмапс имеете ввиду - зелёный или жёлтый? Ни один ни капли на хрущ не похож. А жёлтый так вообще типа в стиле модерн построен, а это самое начало ХХ века.
я не знаю про що саме він марить, але мова була про цей будинок і він як я і казав 1954го року