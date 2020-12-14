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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11714117151171611717
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:В наших реалиях люди селятся туда, где есть инфраструктура (дороги, садики, школы, маркеты, поликлиники и прочее). Нормы ДБН не устанавливают какое количество инфраструктуры должно быть в 15-500м от дома. Соответственно там где инфраструктура есть, там - перенаселенность с вытекающими последствиями. А где инфраструктуры нет, там и жить особо никто не хочет, потому что это затратно ездить по каждой мелочи несколько км.

Локально можно выгнать авто из дворов. Системно их выгнать некуда. Формально виноват хозяин авто, который может и рад бы жить в условной Романовке, если бы там хоть что-то было. Из норм ДБН получается, что идеальный мир каждый должен строить сам. Что есть утопия. Мало у кого есть такие ресурсы самому себе построить инфраструктуру.

Ніхто не каже що треба селитися кудись де нема інфраструктури. Вільнолюд можна виховати тільки жорсткими санкціями - чіткими обмеженнями де не можна, і реальними заходами за порушення, в першу чергу економічними - евакуція, штрафі і т п.
Міста, житлові квартали не мають прогинатися під забаганки людей, які об'єктивно не здатні утримувати власний автотранспорт в конкретно взятих умовах. Спочатку в існуючі паркінги (ви самі казали що поруч з вами вистачає, але вільнолюд все одно пхається у двори, бо "їм так зручно"). В гаражі/гаражні кооперативи подалі. Якась частина звісно осяде вздовж доріг де це можна, але і там має бути обмежено бидлопаркування, для чого ставляться в першу чергу знаки, потім делінеатори/стовпчики, активуються евакуатори. Так крок за кроком людей можна виховати. І тільки тоді вже зміниться свідомість у суспільства.
Це не якийсь "ідеальний світ". Це реалії, в які ми повільно, поступово, але впевнено рухаємося. Люди дозріли і "двір без авто" тепер норма для нових ЖК.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:04

  Faceless написав:
  vitaliiangel написав:В наших реалиях люди селятся туда, где есть инфраструктура (дороги, садики, школы, маркеты, поликлиники и прочее). Нормы ДБН не устанавливают какое количество инфраструктуры должно быть в 15-500м от дома. Соответственно там где инфраструктура есть, там - перенаселенность с вытекающими последствиями. А где инфраструктуры нет, там и жить особо никто не хочет, потому что это затратно ездить по каждой мелочи несколько км.

Локально можно выгнать авто из дворов. Системно их выгнать некуда. Формально виноват хозяин авто, который может и рад бы жить в условной Романовке, если бы там хоть что-то было. Из норм ДБН получается, что идеальный мир каждый должен строить сам. Что есть утопия. Мало у кого есть такие ресурсы самому себе построить инфраструктуру.

Ніхто не каже що треба селитися кудись де нема інфраструктури. Вільнолюд можна виховати тільки жорсткими санкціями - чіткими обмеженнями де не можна, і реальними заходами за порушення, в першу чергу економічними - евакуція, штрафі і т п.
Міста, житлові квартали не мають прогинатися під забаганки людей, які об'єктивно не здатні утримувати власний автотранспорт в конкретно взятих умовах. Спочатку в існуючі паркінги (ви самі казали що поруч з вами вистачає, але вільнолюд все одно пхається у двори, бо "їм так зручно"). В гаражі/гаражні кооперативи подалі. Якась частина звісно осяде вздовж доріг де це можна, але і там має бути обмежено бидлопаркування, для чого ставляться в першу чергу знаки, потім делінеатори/стовпчики, активуються евакуатори. Так крок за кроком людей можна виховати. І тільки тоді вже зміниться свідомість у суспільства.
Це не якийсь "ідеальний світ". Це реалії, в які ми повільно, поступово, але впевнено рухаємося. Люди дозріли і "двір без авто" тепер норма для нових ЖК.

Може таки цим займеться держава та місцева влада. Там всякі генеральні плани, інфраструктура. А потім уже метод кнута та пряника.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:Може таки цим займеться держава та місцева влада. Там всякі генеральні плани, інфраструктура. А потім уже метод кнута та пряника.

Має бути в комплексі.
Держава/центральна влада вам не буде наводити порядок на території співвласників ЖК, але можуть (і роблять) ставити знаки на заборону парковки на під'їздних вулицях, евакуювати транспортні засоби, що порушують, перекривають проїзд для пожежних машин і т п.
А без самосвідомості, того, що треба брати на себе відповідальність за утримання власного авто - будуть будувати і продавати те, на що є попит. І якщо є попит на ЖК, запарковані по всьому периметру - таке й продаватимуть, всупереч будь-яким генпланам.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 13:54

  UA написав:
  fox767676 написав:
Я здавав кавалірку біля метро,начебто нормальним. більше не хочу
Зламали холодильник 2 рази
То підтопили
То холодно
То жарко
то замок зламався
Якщо організовувати процес, то можливо й податкова залучиться :)
Не бачу вигоди з такого блошиного бізнесу для непенсіонерів

Вивчіть два слова
- накуй
- наступний
в БК так не катить

Професійна деформація))
Я так не можу. Людей жалко, сам снимал много лет. Дед ска ходил, когда меня дома не было. Маньячина блин
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 13:56

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  striped написав:Новобуд, не прилетало, не последний этаж, не Свитлопарк. 850/м, без %.
Замануха наверное - https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... UQLpg.html

Треба брати - стіл і стільці є - кинути пару палетів і готова спальня)

оголошення недоступне, очевидно, що уже продано

Вроде оно
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... UQLpg.html
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