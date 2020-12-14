Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Кинг а шо такое "барабан"? В контексте совкомодернизма? Может типовой "крытый рынок" 50х годов в нашей климатической зоне? ПыСы. А что за фриц из отрядов штурмовиков Рэма у вас на аве???
саме так - круглий критий ринок, але вони не були типовими: