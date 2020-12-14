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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11715117161171711718
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 06:28

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Кинг а шо такое "барабан"? В контексте совкомодернизма? Может типовой "крытый рынок" 50х годов в нашей климатической зоне?
ПыСы. А что за фриц из отрядов штурмовиков Рэма у вас на аве???


саме так - круглий критий ринок, але вони не були типовими:

https://hmarochos.kiev.ua/2016/02/09/mo ... nishhenko/

зи: на аві та ж сама мавпа, тікі на 37 років молодша)

Це мавп'ячий зоопарк?

Таке враження, що розумні люди зникли,і на форумі пишуть хом'ячки, мавпи, собачки, котики.
Frant
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