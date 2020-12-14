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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:01
Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html
60 куе в месяц аренда. Скромно
Якщо відкрити бордель - то окупиться)
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:22
Любителі електропідлог і басейнів з підігрівом - тореба напружитись.
Особливо наступною зимою.
Всі теплова генерація розбита вщент.
Тримаємось на клятих комуністичних атомних станціях.
Зимою електроенергія буде так по 10-15 грн за кВт для всіх.
не лише для 75% любителів зеленої клоунади, на жаль.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:36
Frant знаешь сколько стоит проехать 1км на э.самокате?
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:43
vitaliiangel написав:Frant
знаешь сколько стоит проехать 1км на э.самокате?
Купляй електрогенератор на дровах - згодиться ідля опалення твого суперхруща, і для зарядки самоката!
До речі, теплі колготи і синтетична шуба теж потрібні будуть тобі наступною зимою, 100%.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:47
Frant написав:
Любителі електропідлог і басейнів з підігрівом - тореба напружитись.
Особливо наступною зимою.
Всі теплова генерація розбита вщент.
Тримаємось на клятих комуністичних атомних станціях.
Зимою електроенергія буде так по 10-15 грн за кВт для всіх.
не лише для 75% любителів зеленої клоунади, на жаль.
Хм. Років 17-20 тому займався шлакоблоками, тож часом їздив на розбор ки в Бурштин, бо недовантажували машини. То така махіна, що я дуже сумніваюся, що тиму ракетами чи шахідами можна було її знищити вщент, а навіть значно пошкодити. Щось мені дуже здається, що то якісь ДТЕКовські побрехеньки, щоб, як завжди, рубанути бабла.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:48
Frant написав:
До речі, теплі колготи і синтетична шуба теж потрібні будуть тобі наступною зимою, 100%.
Шуба краще натуральна
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