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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11715117161171711718
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:01

  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html

60 куе в месяц аренда. Скромно

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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:22

Любителі електропідлог і басейнів з підігрівом - тореба напружитись.
Особливо наступною зимою.
Всі теплова генерація розбита вщент.
Тримаємось на клятих комуністичних атомних станціях.
Зимою електроенергія буде так по 10-15 грн за кВт для всіх.
не лише для 75% любителів зеленої клоунади, на жаль.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:36

Frant знаешь сколько стоит проехать 1км на э.самокате?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:43

  vitaliiangel написав:Frant знаешь сколько стоит проехать 1км на э.самокате?

Купляй електрогенератор на дровах - згодиться ідля опалення твого суперхруща, і для зарядки самоката!
До речі, теплі колготи і синтетична шуба теж потрібні будуть тобі наступною зимою, 100%.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:47

  Frant написав:Любителі електропідлог і басейнів з підігрівом - тореба напружитись.
Особливо наступною зимою.
Всі теплова генерація розбита вщент.
Тримаємось на клятих комуністичних атомних станціях.
Зимою електроенергія буде так по 10-15 грн за кВт для всіх.
не лише для 75% любителів зеленої клоунади, на жаль.

Хм. Років 17-20 тому займався шлакоблоками, тож часом їздив на розбор ки в Бурштин, бо недовантажували машини. То така махіна, що я дуже сумніваюся, що тиму ракетами чи шахідами можна було її знищити вщент, а навіть значно пошкодити. Щось мені дуже здається, що то якісь ДТЕКовські побрехеньки, щоб, як завжди, рубанути бабла.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:До речі, теплі колготи і синтетична шуба теж потрібні будуть тобі наступною зимою, 100%.
Шуба краще натуральна
Investor_K
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