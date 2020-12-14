|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:01
Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html
60 куе в месяц аренда. Скромно
Якщо відкрити бордель - то окупиться)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1316
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:27
cherchiltank написав: Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html
60 куе в месяц аренда. Скромно
Якщо відкрити бордель - то окупиться)
для борделя ще потрібен дах
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34469
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1579 раз.
- Подякували: 2761 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:29
Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html
60 куе в месяц аренда. Скромно
Так 91тыс аренда или 1915 метров по 30уе?
Не представляю там оборот что заработать и прилично на этом обьекте при таких расходах.
В Стамбуле помню лет 10 назад фабричный магазин мужского текстиля АМАТО платил за сходный метраж полуподвала под 5ти звёздочным отелем на проспекте ОРДУ практически 25куе/мес, так он с оптовиками работал и в хороший день в сезон и лям вала легко мог наколдовать, а тут розница
Или там очереди постоянно на кассах были 24/7?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4006
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:35
maniachello написав: flyman написав:
а де сральнік?
у соседа же
тот, который этажом ниже
Если это Войцеховский и 2011год постройки то нахрена они пишут в обьявлении про Е-оселю?
Он, этот дом, вообще на каких правах стоит, какие там доки у жильцов, что отремонтировались там с плинтусАми, на руках и как туда заходят вода, ЭЭ и каналья?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4006
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:42
барабашов
не Войцеховского но 100% был проблемный, если не ошибаюсь ПС через суд
что сейчас ХЗ мож уже порешали по коммуникациям
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13578
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1439 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24714
|16515545
|
|
|1347
|5430401
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|38220
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|