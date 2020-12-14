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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11715117161171711718
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:01

  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html

60 куе в месяц аренда. Скромно

Якщо відкрити бордель - то окупиться)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:27

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html

60 куе в месяц аренда. Скромно

Якщо відкрити бордель - то окупиться)

для борделя ще потрібен дах
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:29

  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html

60 куе в месяц аренда. Скромно

Так 91тыс аренда или 1915 метров по 30уе?
Не представляю там оборот что заработать и прилично на этом обьекте при таких расходах.
В Стамбуле помню лет 10 назад фабричный магазин мужского текстиля АМАТО платил за сходный метраж полуподвала под 5ти звёздочным отелем на проспекте ОРДУ практически 25куе/мес, так он с оптовиками работал и в хороший день в сезон и лям вала легко мог наколдовать, а тут розница
Или там очереди постоянно на кассах были 24/7?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:35

  maniachello написав:
  flyman написав:

а де сральнік?

у соседа же
тот, который этажом ниже

Если это Войцеховский и 2011год постройки то нахрена они пишут в обьявлении про Е-оселю?
Он, этот дом, вообще на каких правах стоит, какие там доки у жильцов, что отремонтировались там с плинтусАми, на руках и как туда заходят вода, ЭЭ и каналья?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:42

барабашов
не Войцеховского но 100% был проблемный, если не ошибаюсь ПС через суд
что сейчас ХЗ мож уже порешали по коммуникациям
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 14:08

  барабашов написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html

60 куе в месяц аренда. Скромно

Так 91тыс аренда или 1915 метров по 30уе?
Не представляю там оборот что заработать и прилично на этом обьекте при таких расходах.
В Стамбуле помню лет 10 назад фабричный магазин мужского текстиля АМАТО платил за сходный метраж полуподвала под 5ти звёздочным отелем на проспекте ОРДУ практически 25куе/мес, так он с оптовиками работал и в хороший день в сезон и лям вала легко мог наколдовать, а тут розница
Или там очереди постоянно на кассах были 24/7?

57400 долларов.

Не, а напишите ктонить что нужно делать, чтобы в месяц отдавать 57 куе.
Черчиль, воно оте шо ви пропонували треба в три зміни пахать дівкам і то дай бог половину наскирдують
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:15

  барабашов написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html

60 куе в месяц аренда. Скромно

Так 91тыс аренда или 1915 метров по 30уе?
Не представляю там оборот что заработать и прилично на этом обьекте при таких расходах.
В Стамбуле помню лет 10 назад фабричный магазин мужского текстиля АМАТО платил за сходный метраж полуподвала под 5ти звёздочным отелем на проспекте ОРДУ практически 25куе/мес, так он с оптовиками работал и в хороший день в сезон и лям вала легко мог наколдовать, а тут розница
Или там очереди постоянно на кассах были 24/7?

30 это шара.
до ковида ставка была $100/метр
Олежан
 
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