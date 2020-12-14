Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Так 91тыс аренда или 1915 метров по 30уе? Не представляю там оборот что заработать и прилично на этом обьекте при таких расходах. В Стамбуле помню лет 10 назад фабричный магазин мужского текстиля АМАТО платил за сходный метраж полуподвала под 5ти звёздочным отелем на проспекте ОРДУ практически 25куе/мес, так он с оптовиками работал и в хороший день в сезон и лям вала легко мог наколдовать, а тут розница Или там очереди постоянно на кассах были 24/7?
Если это Войцеховский и 2011год постройки то нахрена они пишут в обьявлении про Е-оселю? Он, этот дом, вообще на каких правах стоит, какие там доки у жильцов, что отремонтировались там с плинтусАми, на руках и как туда заходят вода, ЭЭ и каналья?
Так 91тыс аренда или 1915 метров по 30уе? Не представляю там оборот что заработать и прилично на этом обьекте при таких расходах. В Стамбуле помню лет 10 назад фабричный магазин мужского текстиля АМАТО платил за сходный метраж полуподвала под 5ти звёздочным отелем на проспекте ОРДУ практически 25куе/мес, так он с оптовиками работал и в хороший день в сезон и лям вала легко мог наколдовать, а тут розница Или там очереди постоянно на кассах были 24/7?
57400 долларов.
Не, а напишите ктонить что нужно делать, чтобы в месяц отдавать 57 куе. Черчиль, воно оте шо ви пропонували треба в три зміни пахать дівкам і то дай бог половину наскирдують
Так 91тыс аренда или 1915 метров по 30уе? Не представляю там оборот что заработать и прилично на этом обьекте при таких расходах. В Стамбуле помню лет 10 назад фабричный магазин мужского текстиля АМАТО платил за сходный метраж полуподвала под 5ти звёздочным отелем на проспекте ОРДУ практически 25куе/мес, так он с оптовиками работал и в хороший день в сезон и лям вала легко мог наколдовать, а тут розница Или там очереди постоянно на кассах были 24/7?
Так 91тыс аренда или 1915 метров по 30уе? Не представляю там оборот что заработать и прилично на этом обьекте при таких расходах. В Стамбуле помню лет 10 назад фабричный магазин мужского текстиля АМАТО платил за сходный метраж полуподвала под 5ти звёздочным отелем на проспекте ОРДУ практически 25куе/мес, так он с оптовиками работал и в хороший день в сезон и лям вала легко мог наколдовать, а тут розница Или там очереди постоянно на кассах были 24/7?