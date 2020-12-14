Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:16
Faceless , Скоріше північний схід і південний схід) Так, південь для панорамних вікон гарніше був би..
Hotab
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:17
Hotab написав:
Покритикуйте плиз планировку. Никогда не имел дел с неправильной формы стенами. Это вообще жизнеспособно?
Мой Славутич с такими стенами. Вопросов никогда ни у кого не возникало. Тем более это кухня.
Для меня и для определённой группы людей солнечная сторона, например, не гуд.
Бетон
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:27
airmax78 написав: Олежан написав:
30 это шара.
до ковида ставка была $100/метр
Мені здається колись і про 150 казали.
Скільки в ціні одягу від ZARA оренди, а скільки одягу?
Напевно справа в обороті.
UA
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:44
cherchiltank написав: Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html
60 куе в месяц аренда. Скромно
Якщо відкрити бордель - то окупиться)
А фиг там
прайс захмарний вийде
Департамент з торгівлею людьми мвс має більші апетити ніж лендлорд.
UA
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