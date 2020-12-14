Faceless ,
Скоріше північний схід і південний схід)
Так, південь для панорамних вікон гарніше був би..
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:16
Faceless ,
Скоріше північний схід і південний схід)
Так, південь для панорамних вікон гарніше був би..
Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:17
Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:27
Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:44
А фиг там
прайс захмарний вийде
Департамент з торгівлею людьми мвс має більші апетити ніж лендлорд.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:21
Hotab три вікна в кухні - мінус, як на мене. Але на ту площу в кухні-студії форма має бути норм. Бачу, що монолітно-каркасна технологія. З чого стіни? Якщо з цегли, то норм, якщо з піноблока, то чи готові Ви аж так добре знати сусідів.
Але в цілому мені планування подобається:
- вхідна зона не прохідна, не будете пісок і бруд тягати по всій квартирі
- гардероб при вході великий плюс, може також виконувати функцію кладової
- зручне планування під гареробну в майстер-спальні
- зона для безпосереднього приготування їжі займає небагато місця, не заважає і розташована так, шо в принципі пофіг, що там за сусідською стінкою
Цікаво, з чим межуватиме майстер-спальня. Варіант, коли планування таке, що сусідські ліжка по суті розділяє лише тонка стіна, особисто мені не подобається. Не люблю бути настільки в курсі чужого особистого життя.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
продал квартиру с тремя окнами на кухне. покупатели отмечали, что лишнее окно это потенциальная возможность запилить ещё одну комнату и свет в кухне-столовой самый большой плюс. потому что раньше совковые архитекторы любили колодцы - свет в конце тоннеля. это фиаско
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:29
У Вас купил квартиру Долярчик? И теперь после препланировки однуха ощущается как треха?)
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:33
двуха. рано ему такое)
нужно чуть-чуть подождать
к слову, военная сообщила, что е оселю с льготной ипотекой 3% военным дают на недвигу не до трёх, а до 10-ти лет
и ещё. в банке сказали, что бабло на е-оселю заканчивается. кто хотел нужно спешить, следующий транш неизвестен
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:38
Natt
А 24 месяца службы - как 2 года)
Стены да, кирпич.
Но я бы ту одну стену на соседей дополнительно зашумил. За газоблок в курсе))
Счас брошу еще один вариант. Чуть теснее, увы..
Но на юг.
Непонятно что это с видом некоторых окон, это вдоль домовой стены скользит взгляд?
А, понял.. То низовая застройка, не не видно.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:42
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
последник варик - неликвид. длинный г-образный коридор, вход с угла, косая спальня, острый угол на кухне в диагональ с входом
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