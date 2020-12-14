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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11717117181171911720>
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:16

Faceless ,
Скоріше північний схід і південний схід)
Так, південь для панорамних вікон гарніше був би..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:17

  Hotab написав:Покритикуйте плиз планировку. Никогда не имел дел с неправильной формы стенами. Это вообще жизнеспособно?

Зображення

Мой Славутич с такими стенами. Вопросов никогда ни у кого не возникало. Тем более это кухня.
Для меня и для определённой группы людей солнечная сторона, например, не гуд.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:27

  airmax78 написав:
  Олежан написав:30 это шара.
до ковида ставка была $100/метр

Мені здається колись і про 150 казали.

Скільки в ціні одягу від ZARA оренди, а скільки одягу? :mrgreen:
Напевно справа в обороті.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:44

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html

60 куе в месяц аренда. Скромно

Якщо відкрити бордель - то окупиться)

А фиг там
прайс захмарний вийде
Департамент з торгівлею людьми мвс має більші апетити ніж лендлорд.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:21

Hotab три вікна в кухні - мінус, як на мене. Але на ту площу в кухні-студії форма має бути норм. Бачу, що монолітно-каркасна технологія. З чого стіни? Якщо з цегли, то норм, якщо з піноблока, то чи готові Ви аж так добре знати сусідів.
Але в цілому мені планування подобається:
- вхідна зона не прохідна, не будете пісок і бруд тягати по всій квартирі
- гардероб при вході великий плюс, може також виконувати функцію кладової
- зручне планування під гареробну в майстер-спальні
- зона для безпосереднього приготування їжі займає небагато місця, не заважає і розташована так, шо в принципі пофіг, що там за сусідською стінкою
Цікаво, з чим межуватиме майстер-спальня. Варіант, коли планування таке, що сусідські ліжка по суті розділяє лише тонка стіна, особисто мені не подобається. Не люблю бути настільки в курсі чужого особистого життя.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

продал квартиру с тремя окнами на кухне. покупатели отмечали, что лишнее окно это потенциальная возможность запилить ещё одну комнату и свет в кухне-столовой самый большой плюс. потому что раньше совковые архитекторы любили колодцы - свет в конце тоннеля. это фиаско
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:29

  Бетон написав:продал квартиру с тремя окнами на кухне. покупатели отмечали, что лишнее окно это потенциальная возможность запилить ещё одну комнату и свет в кухне-столовой самый большой плюс. потому что раньше совковые архитекторы любили колодцы - свет в конце тоннеля. это фиаско

У Вас купил квартиру Долярчик? И теперь после препланировки однуха ощущается как треха?)
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:33

  Natt написав:
  Бетон написав:продал квартиру с тремя окнами на кухне. покупатели отмечали, что лишнее окно это потенциальная возможность запилить ещё одну комнату и свет в кухне-столовой самый большой плюс. потому что раньше совковые архитекторы любили колодцы - свет в конце тоннеля. это фиаско

У Вас купил квартиру Долярчик? И теперь после препланировки однуха ощущается как треха?)

двуха. рано ему такое)
нужно чуть-чуть подождать

к слову, военная сообщила, что е оселю с льготной ипотекой 3% военным дают на недвигу не до трёх, а до 10-ти лет

и ещё. в банке сказали, что бабло на е-оселю заканчивается. кто хотел нужно спешить, следующий транш неизвестен
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:38

Natt
теперь после препланировки однуха ощущается как треха?)


А 24 месяца службы - как 2 года)

Стены да, кирпич.
Но я бы ту одну стену на соседей дополнительно зашумил. За газоблок в курсе))

Счас брошу еще один вариант. Чуть теснее, увы..
Но на юг.
Непонятно что это с видом некоторых окон, это вдоль домовой стены скользит взгляд?

А, понял.. То низовая застройка, не не видно.

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

последник варик - неликвид. длинный г-образный коридор, вход с угла, косая спальня, острый угол на кухне в диагональ с входом
Бетон
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