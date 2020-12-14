Согласна. Два помещения со скошенными углами уже перебор. Угол в кухне неудобный, или с мебельщиками гемороиться, или будет выглядеть уе...щно. Вход в санузел сразу возле входа в квартиру - мусор тягать только...
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:48
Согласна. Два помещения со скошенными углами уже перебор. Угол в кухне неудобный, или с мебельщиками гемороиться, или будет выглядеть уе...щно. Вход в санузел сразу возле входа в квартиру - мусор тягать только...
Додано: Суб 30 бер, 2024 06:19
Щоб 75% виборців краще зрозуміли, за кого вони проголосували.
Взагалі, результат 33 років незалежності:
"Населення України може скоротитися до 25,2 млн людей у 2051 році, - Інститут демографії
Через низький рівень народжуваності, масову вимушену міграцію та незаконне вивезення українських дітей за кордон населення України може скоротитися до 28,9 млн осіб у 2041 році та 25,2 млн осіб у 2051 році.
Такий прогноз Інституту демографії та проблем якості життя НАН України міститься в Стратегії демографічного розвитку України, оприлюдненій Міністерством соціальної політики.
В Україні падає рівень народжуваності:
у 2012 році він становив 1,5 дітей на одну жінку;
у 2020 році - 1,2;
зараз знизився до 1,0.
Для відтворення населення необхідно, щоб цей показник був 2,2.
З України виїхали через війну, за даними ООН, близько 6,3 млн осіб.
Нація старішає: станом на 2021 рік кожен четвертий українець був старший за 60 років.
Судя по тому, какое количество зеленых идиотов прибежало ко мне вчера в комменты в Твиттер рассказывать о том, как после войн всегда повышается рождаемость и как мы щас - уууух! - нарожаем вторую новую Украину и как заживем! - и какой будет бум и город-сад! - показник будет еще меньше.
Жить в сказке бархатного баритона, конечно, здорово.
Но реальность ударит об стену."
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