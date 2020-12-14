Додано: Суб 30 бер, 2024 06:19

Щоб 75% виборців краще зрозуміли, за кого вони проголосували.

Взагалі, результат 33 років незалежності:



"Населення України може скоротитися до 25,2 млн людей у 2051 році, - Інститут демографії

Через низький рівень народжуваності, масову вимушену міграцію та незаконне вивезення українських дітей за кордон населення України може скоротитися до 28,9 млн осіб у 2041 році та 25,2 млн осіб у 2051 році.

Такий прогноз Інституту демографії та проблем якості життя НАН України міститься в Стратегії демографічного розвитку України, оприлюдненій Міністерством соціальної політики.

В Україні падає рівень народжуваності:

у 2012 році він становив 1,5 дітей на одну жінку;

у 2020 році - 1,2;

зараз знизився до 1,0.

Для відтворення населення необхідно, щоб цей показник був 2,2.

З України виїхали через війну, за даними ООН, близько 6,3 млн осіб.

Нація старішає: станом на 2021 рік кожен четвертий українець був старший за 60 років.



Судя по тому, какое количество зеленых идиотов прибежало ко мне вчера в комменты в Твиттер рассказывать о том, как после войн всегда повышается рождаемость и как мы щас - уууух! - нарожаем вторую новую Украину и как заживем! - и какой будет бум и город-сад! - показник будет еще меньше.

Жить в сказке бархатного баритона, конечно, здорово.

Но реальность ударит об стену."