Согласна. Два помещения со скошенными углами уже перебор. Угол в кухне неудобный, или с мебельщиками гемороиться, или будет выглядеть уе...щно. Вход в санузел сразу возле входа в квартиру - мусор тягать только...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:48
Согласна. Два помещения со скошенными углами уже перебор. Угол в кухне неудобный, или с мебельщиками гемороиться, или будет выглядеть уе...щно. Вход в санузел сразу возле входа в квартиру - мусор тягать только...
Додано: Суб 30 бер, 2024 06:19
Щоб 75% виборців краще зрозуміли, за кого вони проголосували.
Взагалі, результат 33 років незалежності:
"Населення України може скоротитися до 25,2 млн людей у 2051 році, - Інститут демографії
Через низький рівень народжуваності, масову вимушену міграцію та незаконне вивезення українських дітей за кордон населення України може скоротитися до 28,9 млн осіб у 2041 році та 25,2 млн осіб у 2051 році.
Такий прогноз Інституту демографії та проблем якості життя НАН України міститься в Стратегії демографічного розвитку України, оприлюдненій Міністерством соціальної політики.
В Україні падає рівень народжуваності:
у 2012 році він становив 1,5 дітей на одну жінку;
у 2020 році - 1,2;
зараз знизився до 1,0.
Для відтворення населення необхідно, щоб цей показник був 2,2.
З України виїхали через війну, за даними ООН, близько 6,3 млн осіб.
Нація старішає: станом на 2021 рік кожен четвертий українець був старший за 60 років.
Судя по тому, какое количество зеленых идиотов прибежало ко мне вчера в комменты в Твиттер рассказывать о том, как после войн всегда повышается рождаемость и как мы щас - уууух! - нарожаем вторую новую Украину и как заживем! - и какой будет бум и город-сад! - показник будет еще меньше.
Жить в сказке бархатного баритона, конечно, здорово.
Но реальность ударит об стену."
Додано: Суб 30 бер, 2024 08:51
Бетон , Натт, «подякував наразі»))
Есть над чем продумать.
Вернее крайняя планировка отброшена сразу (благодаря вашим замечаниям) .
Вообще в свете непонятных ( неприятных )перспектив энергетики в стране, счас надо тщательно думать , лезть ли на верхние этажи (а я рассматриваю 33-34) и вообще электродом.
Я могу себе представить это «заточение» в случае блэк-аута: без лифта ахренеешь на такие этажи подниматься, да и отопление с водой точно ляжет. (Там по задумке электрокотел в каждую квартиру).
Если рассматривать вариант зомби-апокалипсис, насколько реально рассматривать индивидуальный (личный) генератор на крыше дома, в случае квартиры на этажах, близких к максимальным? Или это дурь, и в эту сторону даже не стоит думать?
(о вопросе цены на бензин и вообще расходов для е/оьеспечения квартиры я имею представление, речь о временном поддержании штанов в критические моменты )
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:06
кто тебе разрешит? это ж не хрущ где делай что хочешь бабушкам без разницы.
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:07
Генератор на даху - хто його охоронятиме?
Для ліфта не вистачить генератора, лише пішки на ...надцятий поверх.
Вище 6-7 поверха, не варто брати.
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:14
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Укргідрометцентр повідомляє про можливе підвищення рівня води у Дніпрі з 29 березня до 2 квітня
Різкі коливання води можливі внаслідок пропуску весняного водопілля.
Оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:32
Розкажи нам всім, чи багато ти забороняв сусідам, коли в розваленому Ірпені без світла люди виживали як могли, а ти сидів в батьківській сільській хаті під Одесою? Кому і скільки ти заборонив??
Якщо ти тугенький, то деталізую: мова не йде про впорядковане життя, і тут якийсь фантазер поставив у підʼїзді генератор. Мова йде про те, що ситуація (гіпотетично) може стати критичною, люди в хатах замерзають, нема де зарядити телефон. Більшість скоріше за все взагалі виїде. Як це зробив ти в 22 році.
А ти я бачу ще той психолух))
На просте питання, «чи можливе так, чи це дурниці» відповідаєш «у вас психічні розлади» .
Розкажи нам ще раз як такого гарного спеціаліста в області психології , підготовленого, не взяли в школу дитячим психологом працювати.
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:35
рассказываю легенда про школу была придумана чтобы забить хоть чем то тебе мозги. И как видишь сработало. Я не переношу школы и пед.коллективы. Это последнее место куда я пошёл бы работать.
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:37
БУ-ГА-ГА))
Что ж ты фраер сдал назад))
Легенду он придумал))
Ты даже идею частной школы вынашиваешь)) полет фантазии он такой)) Почитай свою крайнюю ссылку
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 бер, 2024 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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