Согласна. Два помещения со скошенными углами уже перебор. Угол в кухне неудобный, или с мебельщиками гемороиться, или будет выглядеть уе...щно. Вход в санузел сразу возле входа в квартиру - мусор тягать только...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:48
Согласна. Два помещения со скошенными углами уже перебор. Угол в кухне неудобный, или с мебельщиками гемороиться, или будет выглядеть уе...щно. Вход в санузел сразу возле входа в квартиру - мусор тягать только...
Додано: Суб 30 бер, 2024 08:51
Бетон , Натт, «подякував наразі»))
Есть над чем продумать.
Вернее крайняя планировка отброшена сразу (благодаря вашим замечаниям) .
Вообще в свете непонятных ( неприятных )перспектив энергетики в стране, счас надо тщательно думать , лезть ли на верхние этажи (а я рассматриваю 33-34) и вообще электродом.
Я могу себе представить это «заточение» в случае блэк-аута: без лифта ахренеешь на такие этажи подниматься, да и отопление с водой точно ляжет. (Там по задумке электрокотел в каждую квартиру).
Если рассматривать вариант зомби-апокалипсис, насколько реально рассматривать индивидуальный (личный) генератор на крыше дома, в случае квартиры на этажах, близких к максимальным? Или это дурь, и в эту сторону даже не стоит думать?
(о вопросе цены на бензин и вообще расходов для е/оьеспечения квартиры я имею представление, речь о временном поддержании штанов в критические моменты )
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:06
кто тебе разрешит? это ж не хрущ где делай что хочешь бабушкам без разницы.
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:14
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Укргідрометцентр повідомляє про можливе підвищення рівня води у Дніпрі з 29 березня до 2 квітня
Різкі коливання води можливі внаслідок пропуску весняного водопілля.
Оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:32
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Розкажи нам всім, чи багато ти забороняв сусідам, коли в розваленому Ірпені без світла люди виживали як могли, а ти сидів в батьківській сільській хаті під Одесою? Кому і скільки ти заборонив??
Якщо ти тугенький, то деталізую: мова не йде про впорядковане життя, і тут якийсь фантазер поставив у підʼїзді генератор. Мова йде про те, що ситуація (гіпотетично) може стати критичною, люди в хатах замерзають, нема де зарядити телефон. Більшість скоріше за все взагалі виїде. Як це зробив ти в 22 році.
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:45
Толік, для чого Вам 33-34 поверх?
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:46
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:48
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:53
у меня друг в одессе. перед войной купил квартиру на высоком этаже с выходом на террасу. Постоянно слал фото. Уже не шлёт. Несколько дней сидит без света. Отопление тоже электро. И чем бы ему помог хотаба генератор? ноутбук зарядить. Им даже воду в бойлере не нагреешь.
Додано: Суб 30 бер, 2024 11:14
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