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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11718117191172011721
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 11:50

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Бетон , Натт, «подякував наразі»))
Есть над чем продумать.
Вернее крайняя планировка отброшена сразу (благодаря вашим замечаниям) .
Вообще в свете непонятных ( неприятных )перспектив энергетики в стране, счас надо тщательно думать , лезть ли на верхние этажи (а я рассматриваю 33-34) и вообще электродом.
Я могу себе представить это «заточение» в случае блэк-аута: без лифта ахренеешь на такие этажи подниматься, да и отопление с водой точно ляжет. (Там по задумке электрокотел в каждую квартиру).

Если рассматривать вариант зомби-апокалипсис, насколько реально рассматривать индивидуальный (личный) генератор на крыше дома, в случае квартиры на этажах, близких к максимальным? Или это дурь, и в эту сторону даже не стоит думать?
(о вопросе цены на бензин и вообще расходов для е/оьеспечения квартиры я имею представление, речь о временном поддержании штанов в критические моменты )
Як виключення, на випадок апокаліпсису, коли вже всім буде пофіг на норми і правила, генератори будуть ставити всюди, де тільки можна всунуть і вивести вихлоп. На даху теж. Але якщо вже розглядати з цієї точки зору, то верхній поверх:
- це нефігово ходити сходами, бо ліфти не працюватимуть. Сам по собі це не критичний пункт, але радості не додає і це витрати часу
- водогін. Це вже критичніше, на високі поверхи вода подається насосами. Ваш генератор тут не допоможе. Але, якщо ЖК скинеться на загальний генератор, як то зробило багато комплексів в 2022 - проблема вирішується
- в висотних будинках все на електриці. Генератор покриє тільки частину потреб.

Розгляньте, якщо є, варіанти на відносно невисоких поверхах з терасами, такі бувають в будинках з секціями різної висоти чи комерцією на перші 2-3 поверхи. На терасі, в такому виключному випадку, хоч буржуйку хоч мангал зможете поставити, не тільки генератор
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:14

Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:17

  Hotab написав:Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))

стісняєшся цмудити бюджетну сіську?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:18

  Hotab написав:Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))

#буитдешеветь!
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  #<1 ... 11718117191172011721
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