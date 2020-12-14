Согласна. Два помещения со скошенными углами уже перебор. Угол в кухне неудобный, или с мебельщиками гемороиться, или будет выглядеть уе...щно. Вход в санузел сразу возле входа в квартиру - мусор тягать только...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:48
Согласна. Два помещения со скошенными углами уже перебор. Угол в кухне неудобный, или с мебельщиками гемороиться, или будет выглядеть уе...щно. Вход в санузел сразу возле входа в квартиру - мусор тягать только...
Додано: Суб 30 бер, 2024 08:51
Бетон , Натт, «подякував наразі»))
Есть над чем продумать.
Вернее крайняя планировка отброшена сразу (благодаря вашим замечаниям) .
Вообще в свете непонятных ( неприятных )перспектив энергетики в стране, счас надо тщательно думать , лезть ли на верхние этажи (а я рассматриваю 33-34) и вообще электродом.
Я могу себе представить это «заточение» в случае блэк-аута: без лифта ахренеешь на такие этажи подниматься, да и отопление с водой точно ляжет. (Там по задумке электрокотел в каждую квартиру).
Если рассматривать вариант зомби-апокалипсис, насколько реально рассматривать индивидуальный (личный) генератор на крыше дома, в случае квартиры на этажах, близких к максимальным? Или это дурь, и в эту сторону даже не стоит думать?
(о вопросе цены на бензин и вообще расходов для е/оьеспечения квартиры я имею представление, речь о временном поддержании штанов в критические моменты )
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:14
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Укргідрометцентр повідомляє про можливе підвищення рівня води у Дніпрі з 29 березня до 2 квітня
Різкі коливання води можливі внаслідок пропуску весняного водопілля.
Оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:32
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Розкажи нам всім, чи багато ти забороняв сусідам, коли в розваленому Ірпені без світла люди виживали як могли, а ти сидів в батьківській сільській хаті під Одесою? Кому і скільки ти заборонив??
Якщо ти тугенький, то деталізую: мова не йде про впорядковане життя, і тут якийсь фантазер поставив у підʼїзді генератор. Мова йде про те, що ситуація (гіпотетично) може стати критичною, люди в хатах замерзають, нема де зарядити телефон. Більшість скоріше за все взагалі виїде. Як це зробив ти в 22 році.
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:53
у меня друг в одессе. перед войной купил квартиру на высоком этаже с выходом на террасу. Постоянно слал фото. Уже не шлёт. Несколько дней сидит без света. Отопление тоже электро. И чем бы ему помог хотаба генератор? ноутбук зарядить. Им даже воду в бойлере не нагреешь.
Додано: Суб 30 бер, 2024 11:14
Додано: Суб 30 бер, 2024 11:50
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Як виключення, на випадок апокаліпсису, коли вже всім буде пофіг на норми і правила, генератори будуть ставити всюди, де тільки можна всунуть і вивести вихлоп. На даху теж. Але якщо вже розглядати з цієї точки зору, то верхній поверх:
- це нефігово ходити сходами, бо ліфти не працюватимуть. Сам по собі це не критичний пункт, але радості не додає і це витрати часу
- водогін. Це вже критичніше, на високі поверхи вода подається насосами. Ваш генератор тут не допоможе. Але, якщо ЖК скинеться на загальний генератор, як то зробило багато комплексів в 2022 - проблема вирішується
- в висотних будинках все на електриці. Генератор покриє тільки частину потреб.
Розгляньте, якщо є, варіанти на відносно невисоких поверхах з терасами, такі бувають в будинках з секціями різної висоти чи комерцією на перші 2-3 поверхи. На терасі, в такому виключному випадку, хоч буржуйку хоч мангал зможете поставити, не тільки генератор
Додано: Суб 30 бер, 2024 12:14
Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))
Додано: Суб 30 бер, 2024 12:17
Додано: Суб 30 бер, 2024 12:18
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