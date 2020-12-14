Додано: Суб 30 бер, 2024 11:50

Hotab написав: Бетон , Натт, «подякував наразі»))

Есть над чем продумать.

Вернее крайняя планировка отброшена сразу (благодаря вашим замечаниям) .

Вообще в свете непонятных ( неприятных )перспектив энергетики в стране, счас надо тщательно думать , лезть ли на верхние этажи (а я рассматриваю 33-34) и вообще электродом.

Я могу себе представить это «заточение» в случае блэк-аута: без лифта ахренеешь на такие этажи подниматься, да и отопление с водой точно ляжет. (Там по задумке электрокотел в каждую квартиру).



Если рассматривать вариант зомби-апокалипсис, насколько реально рассматривать индивидуальный (личный) генератор на крыше дома, в случае квартиры на этажах, близких к максимальным? Или это дурь, и в эту сторону даже не стоит думать?

(о вопросе цены на бензин и вообще расходов для е/оьеспечения квартиры я имею представление, речь о временном поддержании штанов в критические моменты )

Як виключення, на випадок апокаліпсису, коли вже всім буде пофіг на норми і правила, генератори будуть ставити всюди, де тільки можна всунуть і вивести вихлоп. На даху теж. Але якщо вже розглядати з цієї точки зору, то верхній поверх:- це нефігово ходити сходами, бо ліфти не працюватимуть. Сам по собі це не критичний пункт, але радості не додає і це витрати часу- водогін. Це вже критичніше, на високі поверхи вода подається насосами. Ваш генератор тут не допоможе. Але, якщо ЖК скинеться на загальний генератор, як то зробило багато комплексів в 2022 - проблема вирішується- в висотних будинках все на електриці. Генератор покриє тільки частину потреб.Розгляньте, якщо є, варіанти на відносно невисоких поверхах з терасами, такі бувають в будинках з секціями різної висоти чи комерцією на перші 2-3 поверхи. На терасі, в такому виключному випадку, хоч буржуйку хоч мангал зможете поставити, не тільки генератор