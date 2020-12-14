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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 бер, 2024 12:19
flyman написав: Hotab написав:
Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))
стісняєшся цмудити бюджетну сіську?
настоящие в приоритете
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Додано: Суб 30 бер, 2024 12:20
flyman написав: Hotab написав:
Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))
стісняєшся цмудити бюджетну сіську?
Сухим виноградом з вулиці снідав знов? Якраз же не стісняюсь.. під 7% як УБД
Прохожий написав: Hotab написав:
Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))
#буитдешеветь!
В гривні точно ніщо ніколи не подешевшає))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 30 бер, 2024 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 12:23
Hotab написав: flyman написав: Hotab написав:
Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))
стісняєшся цмудити бюджетну сіську?
Сухим виноградом з вулиці снідав знов? Якраз же не стісняюсь.. під 7% як УБД
а як же буряти/чечени? чи в них тільки на цоколь оКРЖН тригериться?
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Додано: Суб 30 бер, 2024 12:24
flyman вони люблять амбразури підвалів нахалбудів
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Hotab
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Додано: Суб 30 бер, 2024 12:24
Hotab написав:Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))
Поцікавтеся, як саме відбувається часткове дострокове погашення. В ідеалі - щоб відбувався повний перерахунок графіку
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Faceless
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Додано: Суб 30 бер, 2024 12:44
Hotab
кстати вставлю свои 5коп по рассматриваемым вами объектам)
объект 1.
- входная зона очень тесная 3м2, негде развернуться и сделать небольшой шкаф, гардеробная конечно хорошо но шкаф при входе мастхэв
- коридор 6м2 абсолютно не функционален, площадь не используется никак
- с/у возле входа очень маленький
- кухня-гостинная если будет использоваться только как кухня то норм, но 2 стены из окон не позволят нормально зонировать и разместить мебель в зоне гостинной
- угловая квартира и "стеклянная стена" на север, повышенные затраты на отопление
- отсутствие балкона/лоджии большой минус
- маленькая спальня уж очень маленькая
все вышенаписанное ИМХО)
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Додано: Суб 30 бер, 2024 13:30
Хотаб, а почему Вы рассматриваете именно двушку? Интересно, как будет использоваться вторая комната, с учётом тог, что в обеих планировках кухня-гостиная. Может, маленькая площадь и не минус...
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Natt
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Додано: Суб 30 бер, 2024 14:28
Natt написав:
Хотаб, а почему Вы рассматриваете именно двушку? Интересно, как будет использоваться вторая комната, с учётом тог, что в обеих планировках кухня-гостиная. Может, маленькая площадь и не минус...
Я мужчина репродуктивный. И не детененавистник))
Ну и малоплощадная т.н. евродвушка у меня уже есть))
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Hotab
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Додано: Суб 30 бер, 2024 15:05
Hotab написав: Natt написав:
Хотаб, а почему Вы рассматриваете именно двушку? Интересно, как будет использоваться вторая комната, с учётом тог, что в обеих планировках кухня-гостиная. Может, маленькая площадь и не минус...
Я мужчина репродуктивный. И не детененавистник))
Ну и малоплощадная т.н. евродвушка у меня уже есть))
Як в окоп, то "поізносілся", а як на траходром, то "сітківка приклеєна"
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flyman
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Додано: Суб 30 бер, 2024 15:08
flyman написав: Hotab написав: Natt написав:
Хотаб, а почему Вы рассматриваете именно двушку? Интересно, как будет использоваться вторая комната, с учётом тог, что в обеих планировках кухня-гостиная. Может, маленькая площадь и не минус...
Я мужчина репродуктивный. И не детененавистник))
Ну и малоплощадная т.н. евродвушка у меня уже есть))
Як в окоп, то "поізносілся", а як на траходром, то "сітківка приклеєна"
Від того, що ти позаздриш, філіпінка з мануального віртуала не перебереться в твій підвал..,
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Hotab
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