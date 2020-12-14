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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 бер, 2024 15:09
flyman написав: Hotab написав: Natt написав:
Хотаб, а почему Вы рассматриваете именно двушку? Интересно, как будет использоваться вторая комната, с учётом тог, что в обеих планировках кухня-гостиная. Может, маленькая площадь и не минус...
Я мужчина репродуктивный. И не детененавистник))
Ну и малоплощадная т.н. евродвушка у меня уже есть))
Як в окоп, то "поізносілся", а як на траходром, то "сітківка приклеєна"
Флаймен, що ти плануєш робити з своїм неліквідом?
Борні за комуналку ростуть, а скоро електроенергія буде по 15 грн/кВт.
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