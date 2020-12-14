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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11719117201172111722>
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:19

  flyman написав:
  Hotab написав:Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))

стісняєшся цмудити бюджетну сіську?

настоящие в приоритете
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:20

  flyman написав:
  Hotab написав:Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))

стісняєшся цмудити бюджетну сіську?

Сухим виноградом з вулиці снідав знов? Якраз же не стісняюсь.. під 7% як УБД

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))

#буитдешеветь!
:mrgreen:

В гривні точно ніщо ніколи не подешевшає))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 бер, 2024 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:23

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))

стісняєшся цмудити бюджетну сіську?

Сухим виноградом з вулиці снідав знов? Якраз же не стісняюсь.. під 7% як УБД

а як же буряти/чечени? чи в них тільки на цоколь оКРЖН тригериться?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:24

flyman вони люблять амбразури підвалів нахалбудів
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))
Поцікавтеся, як саме відбувається часткове дострокове погашення. В ідеалі - щоб відбувався повний перерахунок графіку
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:44

Hotab
кстати вставлю свои 5коп по рассматриваемым вами объектам)
объект 1.
- входная зона очень тесная 3м2, негде развернуться и сделать небольшой шкаф, гардеробная конечно хорошо но шкаф при входе мастхэв
- коридор 6м2 абсолютно не функционален, площадь не используется никак
- с/у возле входа очень маленький
- кухня-гостинная если будет использоваться только как кухня то норм, но 2 стены из окон не позволят нормально зонировать и разместить мебель в зоне гостинной
- угловая квартира и "стеклянная стена" на север, повышенные затраты на отопление
- отсутствие балкона/лоджии большой минус
- маленькая спальня уж очень маленькая

все вышенаписанное ИМХО)
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 13:30

Хотаб, а почему Вы рассматриваете именно двушку? Интересно, как будет использоваться вторая комната, с учётом тог, что в обеих планировках кухня-гостиная. Может, маленькая площадь и не минус...
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:28

  Natt написав:Хотаб, а почему Вы рассматриваете именно двушку? Интересно, как будет использоваться вторая комната, с учётом тог, что в обеих планировках кухня-гостиная. Может, маленькая площадь и не минус...

Я мужчина репродуктивный. И не детененавистник))
Ну и малоплощадная т.н. евродвушка у меня уже есть))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ставили и генераторы на балконах и бесперебойники почти у всех. Генератор опасно, конечно. Разве что маленький до киловатта
Смотрите жк, где генератор уже стоит на весь дом. Такое много где есть. Это обеспечит работу: ИТП, лифта (как правило одного), освещения мопов и wifi.
Шутки шутками а без телефона соседи бывало не могли найти выход в коридорах и кричали помогите спасите
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не в моих интересах, но однух везде навалом, а на двушках конкуренции нет. Быстро продаются, быстро сдаются
Бетон
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