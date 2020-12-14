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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11719117201172111722
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:44

  Бетон написав:Ставили и генераторы на балконах и бесперебойники почти у всех. Генератор опасно, конечно. Разве что маленький до киловатта
Смотрите жк, где генератор уже стоит на весь дом. Такое много где есть. Это обеспечит работу: ИТП, лифту и освещению мопов.
Шутки шутками а без телефона соседи бывало не могли найти выход и кричали помогите спасите

купили вы квартиру за 100куе а сосед поставил на балконе или в общем коридоре генератор. Вам это точно понравится? Одному достаточно 1 час подырчать, а другой будет дырчать 24/7 потому что по ночам он смотрит сериалы, а днём дети играют в контру.

Ладно зима а лето, окно не откроешь, потому что рядом чей-то генератор освежает воздух. Ну день два вас потерпят. Потом война. Имхо очешь юзать генератор покупай таунхаус.

У нас в жк купили один ген. на всех (на улицу). И в течении какого-то периода (когда он работал) каждый мог зарядить свои гаджеты. Такого чтобы на каждом этаже/балконе не было. И думаю что идею не заценили бы. Тут кто то музыку громко включит и вайбер группа разрывается, сделайте тише, ребёнок спит или что-то ещё.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:58

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Ставили и генераторы на балконах и бесперебойники почти у всех. Генератор опасно, конечно. Разве что маленький до киловатта
Смотрите жк, где генератор уже стоит на весь дом. Такое много где есть. Это обеспечит работу: ИТП, лифту и освещению мопов.
Шутки шутками а без телефона соседи бывало не могли найти выход и кричали помогите спасите

купили вы квартиру за 100куе а сосед поставил на балконе или в общем коридоре генератор. Вам это точно понравится? Одному достаточно 1 час подырчать, а другой будет дырчать 24/7 потому что по ночам он смотрит сериалы, а днём дети играют в контру.

Ладно зима а лето, окно не откроешь, потому что рядом чей-то генератор освежает воздух. Ну день два вас потерпят. Потом война. Имхо очешь юзать генератор покупай таунхаус.

У нас в жк купили один ген. на всех (на улицу). И в течении какого-то периода (когда он работал) каждый мог зарядить свои гаджеты. Такого чтобы на каждом этаже/балконе не было. И думаю что идею не заценили бы.

Никому не нравится это правда. Поэтому общий генератор на дом нужно скидываться. И делать это нужно уже сейчас. АВР ещё до 100 тыщ потянет. Пока привезут, пока монтаж
Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:14

Frant , тим більше в електробудинках з еоектроопаленням. Там треба 10+ кожній квартирі. Який це на будинок генератор має бути.


Вітальйону-Ангелу ніяк не дійде, що розглядаються лише варіанти тимчасово виживання. А не «завтра всім на роботу, дітям в дитсадок, а сусіду на 2 години вимкнули світло і він вирішив в підʼїзді генератор запустити щоб кіно подивитись ». Ну не доходить, то не доходить . У нас іншого вітальона нема. «Во что влюбился, то и целуй».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов

у вас заведена выделенка на аварийное электропитание?
те кто сейчас делают ремонты должны это сделать 100%
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:34

  Бетон написав:Никому не нравится это правда. Поэтому общий генератор на дом нужно скидываться. И делать это нужно уже сейчас. АВР ещё до 100 тыщ потянет. Пока привезут, пока монтаж
Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов
один на дом/подъезд идея рабочая но тоже надо искать ответственного . и кто топливо будет возить. шоб не тырял. и т.д.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:42

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов

у вас заведена выделенка на аварийное электропитание?
те кто сейчас делают ремонты должны это сделать 100%

99,999% квартир не мають окремої лінії електропроводки.
І не будуть мати, тому що вона не потрібна.

Всі ці байки про "патужні генератори для ліфтів" - нагадують клоунаду одного зеленого популіста, який обіцяв, що "вайни нє будєт!"
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Никому не нравится это правда. Поэтому общий генератор на дом нужно скидываться. И делать это нужно уже сейчас. АВР ещё до 100 тыщ потянет. Пока привезут, пока монтаж
Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов
один на дом/подъезд идея рабочая но тоже надо искать ответственного . и кто топливо будет возить. шоб не тырял. и т.д.


Вітальєнам - точно не можна поручати! І між собою вони не домовляться і не зможуть організувати.
А вітальєнів у нас більшість.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:54

  Frant написав:А вітальєнів у нас більшість.
просто у тебя в глазах двоится. стоишь перед деревом, а думаешь что в лесу.
vitaliiangel
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  #<1 ... 11719117201172111722
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