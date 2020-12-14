Додано: Суб 30 бер, 2024 15:44

Бетон написав: Ставили и генераторы на балконах и бесперебойники почти у всех. Генератор опасно, конечно. Разве что маленький до киловатта

Смотрите жк, где генератор уже стоит на весь дом. Такое много где есть. Это обеспечит работу: ИТП, лифту и освещению мопов.

Шутки шутками а без телефона соседи бывало не могли найти выход и кричали помогите спасите Ставили и генераторы на балконах и бесперебойники почти у всех. Генератор опасно, конечно. Разве что маленький до киловаттаСмотрите жк, где генератор уже стоит на весь дом. Такое много где есть. Это обеспечит работу: ИТП, лифту и освещению мопов.Шутки шутками а без телефона соседи бывало не могли найти выход и кричали помогите спасите

купили вы квартиру за 100куе а сосед поставил на балконе или в общем коридоре генератор. Вам это точно понравится? Одному достаточно 1 час подырчать, а другой будет дырчать 24/7 потому что по ночам он смотрит сериалы, а днём дети играют в контру.Ладно зима а лето, окно не откроешь, потому что рядом чей-то генератор освежает воздух. Ну день два вас потерпят. Потом война. Имхо очешь юзать генератор покупай таунхаус.У нас в жк купили один ген. на всех (на улицу). И в течении какого-то периода (когда он работал) каждый мог зарядить свои гаджеты. Такого чтобы на каждом этаже/балконе не было. И думаю что идею не заценили бы. Тут кто то музыку громко включит и вайбер группа разрывается, сделайте тише, ребёнок спит или что-то ещё.