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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 бер, 2024 15:44
Бетон написав:
Ставили и генераторы на балконах и бесперебойники почти у всех. Генератор опасно, конечно. Разве что маленький до киловатта
Смотрите жк, где генератор уже стоит на весь дом. Такое много где есть. Это обеспечит работу: ИТП, лифту и освещению мопов.
Шутки шутками а без телефона соседи бывало не могли найти выход и кричали помогите спасите
купили вы квартиру за 100куе а сосед поставил на балконе или в общем коридоре генератор. Вам это точно понравится? Одному достаточно 1 час подырчать, а другой будет дырчать 24/7 потому что по ночам он смотрит сериалы, а днём дети играют в контру.
Ладно зима а лето, окно не откроешь, потому что рядом чей-то генератор освежает воздух. Ну день два вас потерпят. Потом война. Имхо очешь юзать генератор покупай таунхаус.
У нас в жк купили один ген. на всех (на улицу). И в течении какого-то периода (когда он работал) каждый мог зарядить свои гаджеты. Такого чтобы на каждом этаже/балконе не было. И думаю что идею не заценили бы. Тут кто то музыку громко включит и вайбер группа разрывается, сделайте тише, ребёнок спит или что-то ещё.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 30 бер, 2024 15:58
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Ставили и генераторы на балконах и бесперебойники почти у всех. Генератор опасно, конечно. Разве что маленький до киловатта
Смотрите жк, где генератор уже стоит на весь дом. Такое много где есть. Это обеспечит работу: ИТП, лифту и освещению мопов.
Шутки шутками а без телефона соседи бывало не могли найти выход и кричали помогите спасите
купили вы квартиру за 100куе а сосед поставил на балконе или в общем коридоре генератор. Вам это точно понравится? Одному достаточно 1 час подырчать, а другой будет дырчать 24/7 потому что по ночам он смотрит сериалы, а днём дети играют в контру.
Ладно зима а лето, окно не откроешь, потому что рядом чей-то генератор освежает воздух. Ну день два вас потерпят. Потом война. Имхо очешь юзать генератор покупай таунхаус.
У нас в жк купили один ген. на всех (на улицу). И в течении какого-то периода (когда он работал) каждый мог зарядить свои гаджеты. Такого чтобы на каждом этаже/балконе не было. И думаю что идею не заценили бы.
Никому не нравится это правда. Поэтому общий генератор на дом нужно скидываться. И делать это нужно уже сейчас. АВР ещё до 100 тыщ потянет. Пока привезут, пока монтаж
Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов
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Бетон
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Додано: Суб 30 бер, 2024 16:14
Frant , тим більше в електробудинках з еоектроопаленням. Там треба 10+ кожній квартирі. Який це на будинок генератор має бути.
Вітальйону-Ангелу ніяк не дійде, що розглядаються лише варіанти тимчасово виживання. А не «завтра всім на роботу, дітям в дитсадок, а сусіду на 2 години вимкнули світло і він вирішив в підʼїзді генератор запустити щоб кіно подивитись ». Ну не доходить, то не доходить . У нас іншого вітальона нема. «Во что влюбился, то и целуй».
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Hotab
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Додано: Суб 30 бер, 2024 16:33
Бетон написав:
Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов
у вас заведена выделенка на аварийное электропитание?
те кто сейчас делают ремонты должны это сделать 100%
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Додано: Суб 30 бер, 2024 16:34
Бетон написав:
Никому не нравится это правда. Поэтому общий генератор на дом нужно скидываться. И делать это нужно уже сейчас. АВР ещё до 100 тыщ потянет. Пока привезут, пока монтаж
Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов
один на дом/подъезд идея рабочая но тоже надо искать ответственного . и кто топливо будет возить. шоб не тырял. и т.д.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 30 бер, 2024 17:41
Прохожий написав: Бетон написав:
Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов
у вас заведена выделенка на аварийное электропитание?
те кто сейчас делают ремонты должны это сделать 100%
Не. Я ж ремонт начал до войны.
Авр докинул, щит перекомпоновал и всё
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Додано: Суб 30 бер, 2024 18:11
Hotab написав:Frant , тим більше в електробудинках з еоектроопаленням. Там треба 10+ кожній квартирі. Який це на будинок генератор має бути.
Вітальйону-Ангелу ніяк не дійде, що розглядаються лише варіанти тимчасово виживання. А не «завтра всім на роботу, дітям в дитсадок, а сусіду на 2 години вимкнули світло і він вирішив в підʼїзді генератор запустити щоб кіно подивитись ». Ну не доходить, то не доходить . У нас іншого вітальона нема. «Во что влюбился, то и целуй».
На будинок - то тільки на насоси для води, прибудинкове освітлення, котель (якщо є), якась підзарядка гаджетів. Десь на 150кВт мабуть на ЖК на такі потреби.
Якщо ж ще ліфти, хоча б один на секцію - то такий, може трохи менш потужний, треба на кожну секцію. Думаю, вийде десь в 600-700 кгрн кожен (якщо за рік сильно не подорожчали). Один великий на комплекс, для наявності води і т п - десь 1.5 млн.
Але ні про яке електроопалення і взагалі повне живлення квартир в принципі не йдеться.
Щодо того, що хтось 24/7 буде гудіти приватним генератором - навряд, це абсурдно. По-перше,маленькі генератори не можуть працювати в такому режимі. По-друге, це банально дорого (і питання зберігання палива до речі не таке очевидне, як здається). По-третє, шум заважатиме і їм самим, не лише сусідам. Для освітлення, ТВ, електроніки з головою вистачає потужного екофлоу(чи аналога). І в принципі і для холодильника (треба щоб витягував більше 1кВт). Генератор треба буде періодично щоб все це підзарядити, і для якихось потужних споживачів, хоча для приготування їжі логічніше використовувати портативну газову плитку, ніж генератор.
Як альтернативу генератору для пвдзарядки павер станції може бути підзарядка від авто, до речі.
Тому, якщо вже думаєте за апокаліптичний сценарій, то візьміть павер станцію, вона ще багато де може згодитися, насправді.
Колега в кінці року завершив ремонт, то одразу запроектував собі перемикання живлення окремих розеток на потужний екофлоу, що завжди під'єднаний в коморі. Один перемикач, і освітлення і значна частина розеток автоматично живляться від нього.
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