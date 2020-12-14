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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 бер, 2024 19:04
Faceless , може перенести все в окрему тему? Там і на військовій гілці включились в це..
Я навіть дивлюсь вже газові (метанові) генератори. У випадку будинку(тауна , дуплекса) з газом.
Вітальон, побутовий генератор здатний заживити холодос. Хоч там і пусковий так суттєвий. І щоб холодос (морозилка) набрав температуру може бути корисно.
Глобально, Київ і прикиів мабуть в повному блєкауті не будуть. Тобто хоч на кілька годин вночі світло буде завжди. Можливо дійсно автономні батареї - це зараз краща інвестиція, аніж генератор. Ну і наявність газу в будинку встає на перше місце знов.,
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Hotab
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:11
У власності мера Києва перебуває квартира у Києві площею 251,8 кв.м. та будинок відпочинку в селі Лютіж на Київщині площею 785,5 кв. м. Він також користується земельною ділянкою в Лютіжі площею 2500 кв.м. Водночас Кличко зареєстрований у квартирі брата Володимира площею 43,6 кв.м. у Києві.
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Хто в курсі, для чого ця афера?
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unicdima
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:14
unicdima
Хто в курсі, для чого ця афера?
Хоче по е-оселі купити, як потребуючий покращення житлових умов.
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Hotab
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:19
Hotab написав:unicdima
Хто в курсі, для чого ця афера?
Хоче по е-оселі купити, як потребуючий покращення житлових умов.
хлопцы
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:40
unicdima написав:
У власності мера Києва перебуває квартира у Києві площею 251,8 кв.м. та будинок відпочинку в селі Лютіж на Київщині площею 785,5 кв. м. Він також користується земельною ділянкою в Лютіжі площею 2500 кв.м. Водночас Кличко зареєстрований у квартирі брата Володимира площею 43,6 кв.м
. у Києві.
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Хто в курсі, для чого ця афера?
щоб ТЦК не змогло повістку вручити
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Додано: Суб 30 бер, 2024 19:56
Прохожий написав: Hotab написав:unicdima
Хто в курсі, для чого ця афера?
Хоче по е-оселі купити, як потребуючий покращення житлових умов.
хлопцы
завязывайте с оффтопом
вы 2 форумных чуда, помогайте друг другу."(с)
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