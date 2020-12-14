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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11720117211172211723
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:04

Faceless , може перенести все в окрему тему? Там і на військовій гілці включились в це..

Я навіть дивлюсь вже газові (метанові) генератори. У випадку будинку(тауна , дуплекса) з газом.

Вітальон, побутовий генератор здатний заживити холодос. Хоч там і пусковий так суттєвий. І щоб холодос (морозилка) набрав температуру може бути корисно.
Глобально, Київ і прикиів мабуть в повному блєкауті не будуть. Тобто хоч на кілька годин вночі світло буде завжди. Можливо дійсно автономні батареї - це зараз краща інвестиція, аніж генератор. Ну і наявність газу в будинку встає на перше місце знов.,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У власності мера Києва перебуває квартира у Києві площею 251,8 кв.м. та будинок відпочинку в селі Лютіж на Київщині площею 785,5 кв. м. Він також користується земельною ділянкою в Лютіжі площею 2500 кв.м. Водночас Кличко зареєстрований у квартирі брата Володимира площею 43,6 кв.м. у Києві.
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Хто в курсі, для чого ця афера?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:14

unicdima

Хто в курсі, для чого ця афера?


Хоче по е-оселі купити, як потребуючий покращення житлових умов. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:19

  Hotab написав:unicdima

Хто в курсі, для чого ця афера?


Хоче по е-оселі купити, як потребуючий покращення житлових умов. :lol:

хлопцы
завязывайте с оффтопом
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:40

  unicdima написав:У власності мера Києва перебуває квартира у Києві площею 251,8 кв.м. та будинок відпочинку в селі Лютіж на Київщині площею 785,5 кв. м. Він також користується земельною ділянкою в Лютіжі площею 2500 кв.м. Водночас Кличко зареєстрований у квартирі брата Володимира площею 43,6 кв.м. у Києві.
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Хто в курсі, для чого ця афера?

щоб ТЦК не змогло повістку вручити
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:20

Investor_K
Митрофан Кузьмич, невелике прохання… Поки чекаєте на свій останній рейс , як герой праці, навчіть віталю працювати! Кращого кауча йому годі і шукати.. Ви ж не чужі :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:23

  Hotab написав:Investor_K
Митрофан Кузьмич, невелике прохання… Поки чекаєте на свій останній рейс , як герой праці, навчіть віталю працювати! Кращого кауча йому годі і шукати.. Ви ж не чужі :lol:
Толку з тієї праці, якщо навіть квитків на літак не дають? Та й Ви, Толік, на пахаря не жуже схожі
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 20:30

Investor_K
Пан Кузьмич, ви не праві. І я, і льолік , і болік ,, всі акі пчолки. Все ж для перемоги. А ваша пасія - ні.
А ви? Ви лише в плюсиках жадібні, чи по життю також? Ви ж правда фронту допомагаєте? :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:44

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Ну и старые добрые бесперебойники с инверторами. У меня работает свет и холодильник 8 часов

у вас заведена выделенка на аварийное электропитание?
те кто сейчас делают ремонты должны это сделать 100%

Маячня.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:45

  Hotab написав:Investor_K
Пан Кузьмич, ви не праві. І я, і льолік , і болік ,, всі акі пчолки. Все ж для перемоги. А ваша пасія - ні.
А ви? Ви лише в плюсиках жадібні, чи по життю також? :oops:

Цікаве спостереження.
Думаю, що жмотство є і у житті.
  Hotab написав:Investor_K
Митрофан Кузьмич, невелике прохання… Поки чекаєте на свій останній рейс , як герой праці, навчіть віталю працювати! Кращого кауча йому годі і шукати.. Ви ж не чужі :lol:


Віталь може або торгувати на ринку, або доляри перепродавати в будці, або возити пасажирів з Єпенів в Київ і назад.

Іншої роботи він не вміє і не хоче робити.
Тому для нього 10000 грн/міс - це величезні гроші.
Frant
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