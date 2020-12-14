RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11720117211172211723
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:04

Faceless , може перенести все в окрему тему? Там і на військовій гілці включились в це..

Я навіть дивлюсь вже газові (метанові) генератори. У випадку будинку(тауна , дуплекса) з газом.

Вітальон, побутовий генератор здатний заживити холодос. Хоч там і пусковий так суттєвий. І щоб холодос (морозилка) набрав температуру може бути корисно.
Глобально, Київ і прикиів мабуть в повному блєкауті не будуть. Тобто хоч на кілька годин вночі світло буде завжди. Можливо дійсно автономні батареї - це зараз краща інвестиція, аніж генератор. Ну і наявність газу в будинку встає на перше місце знов.,
Hotab
 
Повідомлень: 11573
З нами з: 15.02.09
Подякував: 634 раз.
Подякували: 2201 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У власності мера Києва перебуває квартира у Києві площею 251,8 кв.м. та будинок відпочинку в селі Лютіж на Київщині площею 785,5 кв. м. Він також користується земельною ділянкою в Лютіжі площею 2500 кв.м. Водночас Кличко зареєстрований у квартирі брата Володимира площею 43,6 кв.м. у Києві.
-----------------------------------------------------------------------------
Хто в курсі, для чого ця афера?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2662
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:14

unicdima

Хто в курсі, для чого ця афера?


Хоче по е-оселі купити, як потребуючий покращення житлових умов. :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 11573
З нами з: 15.02.09
Подякував: 634 раз.
Подякували: 2201 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:19

  Hotab написав:unicdima

Хто в курсі, для чого ця афера?


Хоче по е-оселі купити, як потребуючий покращення житлових умов. :lol:

хлопцы
завязывайте с оффтопом
Прохожий
 
Повідомлень: 13592
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1442 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 19:40

  unicdima написав:У власності мера Києва перебуває квартира у Києві площею 251,8 кв.м. та будинок відпочинку в селі Лютіж на Київщині площею 785,5 кв. м. Він також користується земельною ділянкою в Лютіжі площею 2500 кв.м. Водночас Кличко зареєстрований у квартирі брата Володимира площею 43,6 кв.м. у Києві.
-----------------------------------------------------------------------------
Хто в курсі, для чого ця афера?

щоб ТЦК не змогло повістку вручити
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34503
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 07:46

Про донати.
Так.
ЗСУ - на спецрахунок в НБУ.
+
Наше місцеве ДФТГ (хлопці збирали на авто для піф-паф по шахедам.
Офіційні податки - то апріорі.
Ввечері не відповів, бо рано лягаю спати.
Хобот та Хрант. Ви як?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9787
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 07:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франт здає свої хрущі без податків.
Патріот крутий мачо хотаб бігом познімав щойно отриману валюту, зароблену в Африці. Бо вірить в банківську систему та в Україну.
Теж мені патріоти диванні...
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9787
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 07:55

А плюси не ставлю, бо мені подоюається слово "мізер".
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9787
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 08:03

  Investor_K написав:А плюси не ставлю, бо мені подоюається слово "мізер".

Маладець.

Проте - копієчка до копієчки)))

Головне -не гріти воду на сонці, не вирощувати для себе опеньки і не купляти найдешевші товари (цоколя в Єпенях) і пластмасу в "Аврорі"))).

Чомусь я впевнений, що бучанський підвальщик не самотній на форумі))) є в нього однодумці)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 31 бер, 2024 08:05, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23793
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1654 раз.
Подякували: 2534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:26

Investor_K

Хотаба в ЗСУ! В піхоту!

Кузьмич, епоха вашої молодості, коли з транспарантами ходили і закликали , пройшла. Ви прозівали. Різниця між вашим кректанням в туалеті під час нелегкого щоденного процесу і оцими закликами тут - дорівнює нуль. :lol:
Ви ще теплий? Підходите по цьому параметру?)
Hotab
 
Повідомлень: 11573
З нами з: 15.02.09
Подякував: 634 раз.
Подякували: 2201 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 11720117211172211723
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2472, 2473, 2474
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24730 16519385
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2024 00:00
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5430560
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 38229
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.