Согласна. Два помещения со скошенными углами уже перебор. Угол в кухне неудобный, или с мебельщиками гемороиться, или будет выглядеть уе...щно. Вход в санузел сразу возле входа в квартиру - мусор тягать только...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:48
Согласна. Два помещения со скошенными углами уже перебор. Угол в кухне неудобный, или с мебельщиками гемороиться, или будет выглядеть уе...щно. Вход в санузел сразу возле входа в квартиру - мусор тягать только...
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:14
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Укргідрометцентр повідомляє про можливе підвищення рівня води у Дніпрі з 29 березня до 2 квітня
Різкі коливання води можливі внаслідок пропуску весняного водопілля.
Оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.
Додано: Суб 30 бер, 2024 12:14
Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))
Додано: Суб 30 бер, 2024 12:18
Додано: Суб 30 бер, 2024 12:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Поцікавтеся, як саме відбувається часткове дострокове погашення. В ідеалі - щоб відбувався повний перерахунок графіку
Додано: Суб 30 бер, 2024 12:44
Hotab
кстати вставлю свои 5коп по рассматриваемым вами объектам)
объект 1.
- входная зона очень тесная 3м2, негде развернуться и сделать небольшой шкаф, гардеробная конечно хорошо но шкаф при входе мастхэв
- коридор 6м2 абсолютно не функционален, площадь не используется никак
- с/у возле входа очень маленький
- кухня-гостинная если будет использоваться только как кухня то норм, но 2 стены из окон не позволят нормально зонировать и разместить мебель в зоне гостинной
- угловая квартира и "стеклянная стена" на север, повышенные затраты на отопление
- отсутствие балкона/лоджии большой минус
- маленькая спальня уж очень маленькая
все вышенаписанное ИМХО)
Додано: Суб 30 бер, 2024 13:30
Хотаб, а почему Вы рассматриваете именно двушку? Интересно, как будет использоваться вторая комната, с учётом тог, что в обеих планировках кухня-гостиная. Может, маленькая площадь и не минус...
Додано: Суб 30 бер, 2024 14:28
Я мужчина репродуктивный. И не детененавистник))
Ну и малоплощадная т.н. евродвушка у меня уже есть))
Додано: Суб 30 бер, 2024 15:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не в моих интересах, но однух везде навалом, а на двушках конкуренции нет. Быстро продаются, быстро сдаются
Додано: Нед 31 бер, 2024 12:39
копейки, кстати. не представляю, сколько была б аренда такого помещения гдето в Лондоне))
выручка в миллион гривен в день еще до ковида была не проблема для хорошего ресторана. а там около 10% от выручки на аренду закладывается.
тем более, в такой локации. Хрещатик в клоаку превратили только последние годы, а могла бы быть вообще ляля.
похожее кстати стоит пустое в районе Пьяной Вишни с другой стороны майдана уже года 2 или 3, где 2 гуся были.
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