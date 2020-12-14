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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11717117181171911720
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:48

  Бетон написав:последник варик - неликвид. длинный г-образный коридор, вход с угла, косая спальня, острый угол на кухне в диагональ с входом

Согласна. Два помещения со скошенными углами уже перебор. Угол в кухне неудобный, или с мебельщиками гемороиться, или будет выглядеть уе...щно. Вход в санузел сразу возле входа в квартиру - мусор тягать только...
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 09:14

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Укргідрометцентр повідомляє про можливе підвищення рівня води у Дніпрі з 29 березня до 2 квітня

Різкі коливання води можливі внаслідок пропуску весняного водопілля.

Оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:14

Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:18

  Hotab написав:Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))

#буитдешеветь!
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Всі банки зі списку апрувили кредит на 5 млн на 20 років..
« так далеко я ще не заходив»))
Поцікавтеся, як саме відбувається часткове дострокове погашення. В ідеалі - щоб відбувався повний перерахунок графіку
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 12:44

Hotab
кстати вставлю свои 5коп по рассматриваемым вами объектам)
объект 1.
- входная зона очень тесная 3м2, негде развернуться и сделать небольшой шкаф, гардеробная конечно хорошо но шкаф при входе мастхэв
- коридор 6м2 абсолютно не функционален, площадь не используется никак
- с/у возле входа очень маленький
- кухня-гостинная если будет использоваться только как кухня то норм, но 2 стены из окон не позволят нормально зонировать и разместить мебель в зоне гостинной
- угловая квартира и "стеклянная стена" на север, повышенные затраты на отопление
- отсутствие балкона/лоджии большой минус
- маленькая спальня уж очень маленькая

все вышенаписанное ИМХО)
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 13:30

Хотаб, а почему Вы рассматриваете именно двушку? Интересно, как будет использоваться вторая комната, с учётом тог, что в обеих планировках кухня-гостиная. Может, маленькая площадь и не минус...
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:28

  Natt написав:Хотаб, а почему Вы рассматриваете именно двушку? Интересно, как будет использоваться вторая комната, с учётом тог, что в обеих планировках кухня-гостиная. Может, маленькая площадь и не минус...

Я мужчина репродуктивный. И не детененавистник))
Ну и малоплощадная т.н. евродвушка у меня уже есть))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 15:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не в моих интересах, но однух везде навалом, а на двушках конкуренции нет. Быстро продаются, быстро сдаются
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 12:39

  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-torgovogo-primschennya-1915-m2-vul-hreschatik-pecherskiy-r-n-IDURZTv.html

60 куе в месяц аренда. Скромно



копейки, кстати. не представляю, сколько была б аренда такого помещения гдето в Лондоне))
выручка в миллион гривен в день еще до ковида была не проблема для хорошего ресторана. а там около 10% от выручки на аренду закладывается.
тем более, в такой локации. Хрещатик в клоаку превратили только последние годы, а могла бы быть вообще ляля.
похожее кстати стоит пустое в районе Пьяной Вишни с другой стороны майдана уже года 2 или 3, где 2 гуся были.
smdtranz
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